Un intendente que se sumó al axelismo, duro con Cristina: "es una delicuente condenada por delitos comunes"

El intendente de Vilegas, Glberto Alegre.

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, un peronista histórico que se incorporó en forma reciente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sacudió el tablero interno en el peronismo con declaraciones duras sobre Cristina Fernández de Kicrchner, a quien calificó de delincuente condenada por delitos comunes”.

Alegre, de origen duhaldista y con varios mandatos -interrumpidos por período fuera del poder- se acercó al MDF en los últimos meses, luego de militar posiciones alejadas del kirchnerismo. Y en sus declaraciones de lo dejó claro: “el kirchnerismo no es peronismo”, dijo.

En esa línea, Alegre agregó polémica: “Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes ”, dijo en declaraciones periodísticas.

La pelea en el PJ bonaerense Las declaraciones llegan en medio de la tensión interna entre el axelismo y el camporismo, que a una semana del cierre de listas para la renovación de autoridades del PJ bonaerense no logran ponerse de acuerdo en una lista de unidad. Un cuadro de disputa que lleva largos meses y que también se expresa en el Senado, donde ambos sectores están trenzados en una disputa por cargos de conducción del cuerpo y del bloque oficialista.

Hace unos días, en una reunión en Villa Gesell, Axel Kicillof pidió “volver a hablar con los que dejamos de hablar” en relación con sectores del peronismo que se habían distanciado del partido peleados con el kirchnerismo. Y la semana pasada, Carlos Bianco participó del asado anual del sindicato de Comercio donde protagonizó una comentada foto con su titular, Armado Cavalieri. Fuente: Agencia DIB:

