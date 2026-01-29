jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026 - 16:00

Milei decretó que 2026 será el "Año de la Grandeza Argentina" y lo justificó con un curioso autoelogio

Según un decreto, refleja que Milei "profundizó la reconstrucción de los pilares de la Nación". La consigna se usará en la documentación oficial.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei decretó una consigna estatal para este año.&nbsp;

El presidente Javier Milei decretó una consigna estatal para este año. 

El Gobierno nacional avanzó con una nueva definición simbólica y política para el calendario oficial. Este jueves, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei declaró formalmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, una consigna que atravesará a toda la administración pública nacional.

Más noticias
El presidente Javier Milei recorrió esta noche las calles de Mar del Plata y retomó el contacto directo con sus seguidores.

Milei en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió a Milei: Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel

Scott Bessent elogió a Milei: "Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel"

La decisión quedó plasmada en el decreto 56/2026, que lleva las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se establece que toda la documentación oficial del Estado nacional deberá incorporar la leyenda correspondiente durante el próximo año.

En los considerandos, el texto dedica un extenso respaldo a la gestión libertaria y a las reformas encaradas desde la asunción. Según el decreto, en 2025 el Gobierno “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos”, argumento central para avanzar con la nueva denominación anual.

Profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos Profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos

El Ejecutivo también sostuvo que se impulsaron “ reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

En esa misma línea, el decreto remarcó la necesidad de “sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”, al tiempo que aseguró que las políticas aplicadas permitieron “sentar bases para la estabilidad y el crecimiento”.

El texto oficial agregó que esa situación habilita a proyectar “una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la REPÚBLICA ARGENTINA en la senda de la prosperidad nuevamente”. También subrayó que “la previsibilidad y la estabilidad constituyen condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido”.

Además, el Gobierno afirmó que “ redobla todos sus esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual Administració n”, y vinculó la idea de grandeza con “instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una Administración eficiente y la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Junto con la implementación obligatoria en el ámbito nacional, el decreto invita expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida y replicar la consigna en sus respectivas administraciones.

La decisión se inscribe en una continuidad simbólica dentro del calendario oficial del Gobierno libertario. Durante 2025, la gestión había definido el período como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”, mientras que 2024, el primero del mandato, fue establecido como el año de “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

Temas
Ver más

Milei en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"

Scott Bessent elogió a Milei: "Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel"

Milei inicia en Mar del Plata su "Tour de la Gratitud" y activa la campaña rumbo a 2027

Milei endurece la política migratoria al estilo Trump, y pone al frente al bonaerense Diego Valenzuela

Bullrich adelanta que ya está "consolidado" el acuerdo por la reforma laboral en el Senado

La Provincia perdió 550 mil turistas en dos años y Kicillof culpó a Milei: "no hace una para el lado de la gente"

Un intendente que se sumó al axelismo, duro con Cristina: "es una delicuente condenada por delitos comunes"

La reforma laboral implica un recorte adicional para la Provincia de casi $400.000 millones

Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en el "Derecha Fest"

Milei en modo "superstar": cantó con Fátima Florez y fue la figura del Derecha Fest en Mar del Plata

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei decretó una consigna estatal para este año. 

Milei decretó que 2026 será el "Año de la Grandeza Argentina" y lo justificó con un curioso autoelogio