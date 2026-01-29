Milei decretó que 2026 será el "Año de la Grandeza Argentina" y lo justificó con un curioso autoelogio

El Gobierno nacional avanzó con una nueva definición simbólica y política para el calendario oficial . Este jueves, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei declaró formalmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, una consigna que atravesará a toda la administración pública nacional.

La decisión quedó plasmada en el decreto 56/2026, que lleva las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se establece que t oda la documentación oficial del Estado nacional deberá incorporar la leyenda correspondiente durante el próximo año.

En los considerandos, el texto dedica un extenso respaldo a la gestión libertaria y a las reformas encaradas desde la asunción. Según el decreto, en 2025 el Gobierno “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos”, argumento central para avanzar con la nueva denominación anual.

El Ejecutivo también sostuvo que se impulsaron “ reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

En esa misma línea, el decreto remarcó la necesidad de “sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”, al tiempo que aseguró que las políticas aplicadas permitieron “sentar bases para la estabilidad y el crecimiento”.

El texto oficial agregó que esa situación habilita a proyectar “una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la REPÚBLICA ARGENTINA en la senda de la prosperidad nuevamente”. También subrayó que “la previsibilidad y la estabilidad constituyen condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido”.

Además, el Gobierno afirmó que “ redobla todos sus esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual Administració n”, y vinculó la idea de grandeza con “instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una Administración eficiente y la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Junto con la implementación obligatoria en el ámbito nacional, el decreto invita expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida y replicar la consigna en sus respectivas administraciones.

La decisión se inscribe en una continuidad simbólica dentro del calendario oficial del Gobierno libertario. Durante 2025, la gestión había definido el período como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”, mientras que 2024, el primero del mandato, fue establecido como el año de “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.