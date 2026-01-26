Diputados buscan una agenda federal por fuera del kirchnerismo y acercan posiciones con Pichetto.

Un sector del peronismo que convive con el kirchnerismo dentro del Congreso comenzó a tender puentes con otras vertientes del PJ y aliados circunstanciales, con la intención de construir una agenda legislativa común y disputar centralidad opositora frente al Gobierno sin quedar atrapado en la interna partidaria.

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei la irá a ver al teatro y que va a cantar un tema

El primer gesto concreto quedó plasmado en un proyecto de ley presentado por el diputado entrerriano Guillermo Michel, de Unión por la Patria (UxP), para crear el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas.

La iniciativa del ex jefe de Aduanada, destinada a asistir a personas con deudas en tarjetas de crédito y préstamos no bancarios, reunió firmas de legisladores peronistas del Interior y sumó como coautores a Miguel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal , además de Natalia De la Sota, del monobloque cordobés.

El “lado B” del proyecto dejó al descubierto una confluencia política incipiente entre el grupo de diputados “federales” -coordinado por Victoria Tolosa Paz- y dirigentes extrapartidarios, en una articulación que recién empieza a tomar forma. Junto a Michel rubricaron la iniciativa Emir Félix (Mendoza), Juan Pablo Luque (Chubut), Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Marianela Marclay (Entre Ríos) y Carlos Cisneros (Tucumán), todos ellos críticos de una conducción del bloque dominada por el kirchnerismo y de una agenda centrada en el AMBA.

Presentamos este proyecto de ley para crear el Programa de desendeudamiento de las familias argentinas. El contexto actual, de ingresos bajos y gastos fijos altos, llevó a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios. Este… pic.twitter.com/JHwKyvowo0

G-3kdXlWoAAVcVI

Trabajar consensos

Desde ese espacio explican que la búsqueda apunta a “trabajar consensos parlamentarios más allá de las fronteras de los bloques”, especialmente en temas que no encuentran síntesis dentro de UxP. “La única manera de darle una disputa al Gobierno de Milei es agrandar, nunca achicar. Hay que ir por más, porque con lo que tenemos no alcanza”, resumieron fuentes legislativas.

Por ahora, los protagonistas descartan una ruptura inmediata o la conformación de un nuevo bloque. Admiten, sin embargo, que varios de los firmantes tienen aspiraciones locales y necesitan reflejar una agenda productiva y federal, en sintonía con gobernadores dialoguistas. “Puentes hay muchos, pero son acercamientos por proyectos concretos, no un armado político”, aclaró uno de los diputados involucrados.

Encuentro Federal en problemas

El entendimiento también se explica por el momento que atraviesa Encuentro Federal, luego de que Pichetto y Massot quedaran desplazados de la conducción del interbloque Provincias Unidas. En ese contexto, ambos dirigentes quedaron abiertos a explorar nuevas asociaciones parlamentarias.

Pichetto, que desde hace tiempo impulsa una cruzada contra la apertura indiscriminada de importaciones -en especial desde China-, encontró en Michel a un socio estratégico. Ambos avanzan con iniciativas para proteger la industria nacional: el rionegrino propone un arancel del 30% a compras en plataformas extranjeras, mientras que Michel presentó junto a Kelly Olmos un proyecto para modificar las leyes de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor.

La sintonía se trasladará en los próximos días a una reunión conjunta en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), donde debatirán el acuerdo Mercosur–Unión Europea. “Pichetto y Michel piensan igual: defienden el trabajo y la industria nacional”, destacan cerca de ambos.

El proyecto de desendeudamiento

El proyecto de desendeudamiento prevé que la ANSES otorgue créditos de hasta $1,5 millones a jubilados, trabajadores con ingresos menores a seis salarios mínimos y monotributistas, para cancelar pasivos con tarjetas y prestamistas no bancarios. Los autores señalan que la morosidad creció al ritmo de tasas que llegan al 130% anual en proveedores no financieros y al 92% en tarjetas, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

La convergencia despertó especulaciones sobre una eventual construcción política sin el kirchnerismo. Por ahora, el ensayo se limita al plano legislativo. Pero en el tramo decisivo hacia 2027, varios dirigentes del PJ provincial empezaron a marcar una línea propia: más federal, más productivista y menos atada a la lógica de la interna.

Pichetto pide una revisión doctrinaria del PJ

En una entrevista con Clarín, Pichetto remarcó que nunca dejó de sentirse peronista y explicó que su alejamiento estuvo ligado a la “cosmovisión” del kirchnerismo y del gobierno de Alberto Fernández, a los que cuestionó por priorizar los planes sociales. “Gobernar es generar trabajo”, subrayó.

El legislador pidió debatir “ideas antes que nombres” y sostuvo que el PJ debe recuperar un perfil productivista, capaz de hablar el lenguaje de la sociedad y defender la industria nacional. También confirmó que trabaja con dirigentes de distintas corrientes, como Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Massot, en busca de coincidencias programáticas.

Respecto de Axel Kicillof, señaló que si quiere proyectarse a 2027 “tiene que cambiar la visión y las ideas”. Además, planteó una política exterior alineada con Occidente, con una relación inteligente con China, y rechazó la apertura indiscriminada de importaciones.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de la reforma laboral y sostuvo que sin liderazgo ni un debate profundo, el peronismo está condenado a la derrota.

Fuente: Agencia DIB