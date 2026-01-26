El MDF acelera en la Segunda sección y busca ordenar los PJ locales

El Movimiento Derecho al Futuro ( MDF ) profundiza su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires y este martes tendrá una nueva parada clave en la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz .

Allí, intendentes y dirigentes de la Segunda sección electoral que responden al gobernador Axel Kicillof se reunirán para definir una hoja de ruta común con un objetivo central: ordenar los PJ distritales y sumar volumen político de cara a la interna del peronismo y a la proyección presidencial del mandatario bonaerense.

El encuentro se dará en el marco de la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien recorrerá junto al intendente interino Luis Mariano Martín y al diputado provincial y jefe comunal con licencia, Diego Nanni, las obras que se desarrollan en el hospital local. Pero más allá de la agenda de gestión, la cita funcionará como mesa política para alinear estrategias.

“La idea principal es sumar desarrollo territorial para Axel”, sintetizaron desde el armado, que ya viene realizando reuniones seccionales en distintos puntos de la provincia. Una de las más resonantes fue en Salto, donde en la antesala de la confección de listas legislativas para 2025 los jefes comunales dejaron un mensaje claro: “Ahora la cosa cambió. Queremos la representatividad que los municipios se merecen”.

Con Kicillof lanzado y sin el peso de condicionamientos internos que marcaron otros años, los emisarios del MDF bajan una consigna directa a los distritos: tomar el control de los PJ locales para garantizarle al gobernador un respaldo orgánico y concreto del partido. En esa lógica, los intendentes de la Segunda sección no se toman descanso y afinan tácticas “para bancar al gobernador”, aseguran.

Encuentro en Castelli

La avanzada del kicillofismo no se limita a esa región. Este fin de semana, referentes del MDF de la Quinta sección se reunieron en Castelli con los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez, bajo la anfitrionía del intendente Francisco Echarren. Allí volvió a quedar expuesta la intención del sector de quedarse con la conducción del PJ bonaerense.

El calendario aprieta: las elecciones internas del peronismo serán el 15 de marzo, con cierre de listas el 8 de febrero. Se abren así dos semanas decisivas, atravesadas por negociaciones intensas en busca de una unidad que hoy aparece lejana, aunque históricamente el justicialismo suele alcanzar, aun de manera forzada.

Como síntesis del encuentro en Castelli, los ministros dejaron en claro que, para los dos años de gestión que restan, necesitan “un Partido Justicialista que acompañe las políticas y las iniciativas del gobernador”. Katopodis lo expresó en redes con una frase que resonó en la tropa: “No hay 2027 sin 2026”, y llamó a que el peronismo empiece a contar qué proyecto tiene para quienes trabajan, producen o no llegan a fin de mes.

Construir una alternativa

Bianco, por su parte, habló de construir una alternativa basada en empleo, industria y educación. En el círculo de Kicillof admiten que la conformación de la estructura partidaria es clave, pero remarcan que el horizonte excede la interna: el objetivo es posicionar al gobernador como la principal contracara del presidente Javier Milei.

“Tenemos que construir una voz para el cincuenta por ciento de los argentinos que no están de acuerdo con Milei ni con su modelo”, planteó Katopodis. En los próximos días, ministros y funcionarios continuarán con los encuentros seccionales, mientras el MDF acelera su armado para ordenar el territorio y consolidar el liderazgo de Axel Kicillof dentro del peronismo bonaerense.

