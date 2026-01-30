Jorge Macri, polémico: "Acá no, si quieren 'okupar' vayan al Conurbano"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , recorrió un edificio recuperado y aseguró que la Ciudad reforzará su política contra la ocupación ilegal de propiedades. "Si quieren ‘okupar’, vayan al Conurbano , acá no" , resaltó Macri en un video difundido durante una recorrida por un edificio del CONICET que se recuperado tras haber sido usurpado.

En el lugar, el mandatario porteño mostró carteles, banderas y material de propaganda política vinculados a sectores del kirchnerismo que fueron hallados tras el desalojo.

Con esta frase, Macri intentó marcar un contraste directo entre la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof . El jefe de Gobierno porteño, de hecho, considera que su par bonaerense tiene una "postura complaciente" ante la toma de tierras.

Jorge Macri insistió en que "en la Ciudad la ley se cumple" y que no se permitirá que propiedades privadas o estatales permanezcan bajo dominio de intrusos bajo ninguna justificación social.

“Cuando se usurpa, en el barrio se instala gente violenta. Los denuncian los propios vecinos: son sinvergüenzas que fomentan la extorsión y el robo”, sostuvo Macri. Y agregó: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito. Hoy le devolvimos la tranquilidad al barrio”.

Obra de Arturo Prins

Si bien los años de descuido y abandono lo dejaron en muy malas condiciones, el edificio recuperado en Tucumán al 1727 representa una época de esplendor de la arquitectura porteña marcada por la influencia francesa a comienzos del siglo XX.

Fue diseñado por Arturo Prins, el destacado ingeniero civil y arquitecto argentino recordado principalmente por haber ideado el imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la avenida Las Heras a metros de Pueyrredón.

Según cifras oficiales, la propiedad del CONICET representa el inmueble número 568 recuperado por el Gobierno de la Ciudad en lo que va de su gestión. Se suma así a otros operativos de alto impacto como el del predio de Parque Avellaneda gestionado por cooperativas del MTE.

