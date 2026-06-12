Kicillof irónico con Adorni: "Estoy buscando un pendrive para la provincia"

En medio del escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó desde Pergamino uno de los pilares discursivos de la gestión libertaria, la lucha contra la denominada “casta política”, y dijo que el “ajuste” cayó sobre los sectores más vulnerables.

Durante una visita a esa ciudad bonaerense donde inauguró un nuevo edificio escolar y encabezó la entrega de patrulleros y motos para reforzar la seguridad local, Kicillof se metió en la polémica Adorni y apuntó contra el discurso que bajó siempre Javier Milei. “El Gobierno nacional con esa imagen de la motosierra era contra la casta. Nos enteramos todos los días que lo de la casta no salió bien”, afirmó.

“Más allá de los funcionarios, de las denuncias, el otro problema es a quién le cayó el ajuste”, agregó el mandatario, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, entre otros funcionarios.

Según ahondó, las principales consecuencias del programa económico impulsado por Milei fueron soportadas por los sectores más vulnerables. “Los jubilados son el principal renglón que recortaron”, sostuvo antes de enumerar otros recortes que atribuyó a la administración nacional.

También cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reducción de transferencias a las provincias y los cambios en la cobertura de medicamentos para jubilados. “Los docentes porque les sacó el Fondo de Incentivo Docente, no les paga a las provincias, los remedios del PAMI y un recorte muy fuerte en seguridad”, dijo.

Axel Kicillof y la inversión en seguridad

El acto, realizado en Parque España, reunió a autoridades provinciales, funcionarios locales, representantes de las fuerzas de seguridad y dirigentes de distintos sectores. Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo los recursos destinados a la prevención del delito y a la mejora de la capacidad operativa de la Policía en el territorio bonaerense.

Las críticas de Kicillof se produjeron en un acto donde el mandatario confirmó la incorporación de 40 efectivos, entregó ocho patrulleros y diez motos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. “Los gobiernos que hablan mucho sobre seguridad no invierten en seguridad”, sostuvo. Y agregó: “Acá están los patrulleros para Pergamino que se compraron con los fondos que puso la provincia”.

Los nuevos móviles permitirán ampliar la cobertura en distintos sectores de la ciudad y reforzar la presencia policial en las calles, una demanda permanente de la comunidad y uno de los principales desafíos en materia de seguridad.

“Cuanto más trabajan los argentinos, más crece el patrimonio de Adorni”

Facundo Tignanelli rs

El diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, ironizó sobre el escándalo que involucra al jefe de gabinete, Manuel Adorni: “Es directamente proporcional: los argentinos antes tenían un empleo y ahora tienen tres; Adorni antes tenía una sola propiedad y ahora tiene tres”.

Al ser consultado por Pulenta Stream a propósito de las novedades del caso, Tignanelli -uno de los políticos a los que agradeció públicamente Virginia Mones Ruiz, la viuda del Indio Solari-, destacó que “un laburante” hubiera podido ahorrar 200 mil dólares durante los años del kirchnerismo. “Algo habrá hecho bien el gobierno”, sostuvo.

El legislador afirmó, además, que el modelo económico se sostiene “con un respirador de asistencia financiera proveniente de la deuda externa” y con “la principal líder opositora presa”. En ese sentido, definió la situación como un doble fracaso: económico y político.

Fuente: Agencia DIB