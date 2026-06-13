Los docentes reclamaron una "urgente recomposición salarial" tras las paritarias sin oferta de la Provincia

Luego de la reunión, este viernes, de autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con gremios docentes para revisar salarios en la que no se presentó una oferta de aumento , el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) emitió un duro comunicado en el que reclama “ recomposición salarial, antes de que cierre el sistema , que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes”.

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El texto del FUDB, difundido por los gremios en las últimas horas, menciona en su comienzo la participación en “la reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno Provincial, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo. Allí estuvieron presentes Autoridades de los Ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, de la Dirección General de Cultura y Educación, del Banco Provincia y del Instituto de Previsión Social”.

El frente integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA destacó que “la agenda de demandas planteada por las organizaciones del FUDB incluyó la urgente recomposición salarial frente a los niveles inflacionarios , la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación -es necesario que el Gobierno emplee las herramientas necesarias frente a los casos de violencia y defienda a sus trabajadores-, sobre Régimen Académico , y condiciones para la Inclusión Educativa ”.

Además, “ se argumentó la preocupación por la reforma previsional acordada por el Gobierno Nacional con el FMI -se debe continuar con la defensa irrestricta del sistema previsional provincial y del IPS-“.

Desconexión total

El FUDB también reclamó “la implementación de la desconexión total para las y los docentes fuera de su jornada laboral y la necesidad imperiosa de que resuelvan las problemáticas que se presentan en el uso del sistema de licencias y la aplicación del Decreto 900. Se reclamó la culminación del proceso de titularización en Educación Técnica”.

Además, “se hizo el pedido a un llamado para culminar con el Convenio Colectivo de Trabajo, así como que se aborde la modificación de la Resolución 3367/05 (POF) y la Resolución 333/09 de cara a una nueva y mejor organización de las instituciones educativas”.

Demandas a IOMA

Así, siempre según el comunicado, “en representación de los gremios que integramos el Consejo Consultivo Gremial del IOMA se entregó al Ministro de Trabajo una presentación con las demandas vinculadas a las prestaciones y servicios de la obra social”.

El texto cierra: “El Gobierno provincial no presentó una propuesta salarial, por lo que el FUDB demandó una urgente propuesta de recomposición salarial, antes de que cierre el sistema, que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes”.

Medio aguinaldo

En la mencionada reunión, las autoridades tomaron nota de los planteos de los representantes sindicales y acordaron continuar las conversaciones en los próximos días.

En tanto, la Provincia sí confirmó que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas, ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores.

Fuente: Agencia DIB