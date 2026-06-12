viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 11:49

Inocencia fiscal: CAME pide suspender embargos hasta que salga la nueva ley

La CAME solicitó a los senadores que sumen al proyecto los pedidos que le hicieron al ministro de Economía por las pymes.

Por Agencia DIB
Una PyME metalmecánica en la Provincia.&nbsp;

Una PyME metalmecánica en la Provincia. 

Ventas minoristas pymes - Xinhua -

Ventas minoristas pymes - Xinhua -

Xinhua

En medio de un primer trimestre donde la producción industrial PyME cayó un 9,2% interanual y suma doce trimestres en baja, las pequeñas empresas pidieron que se incorpore en la Ley de Inocencia Fiscal que analizará el Congreso que se suspendan embargos y se reduzcan multas.

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En el marco de una caída de las ventas y atrasos en la cadena de pagos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevó el reclamo a los presidentes de todos los bloques del Senado, luego de presentarlo días atrás ante autoridades del Ministerio de Economía.

La solicitud de CAME se da en el marco del incremento de embargos y multas que está llevando adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los puntos que reclama CAME

Entre estos puntos que la entidad le elevó a los legisladores se destaca la reducción de multas. Esto apunta a que no se apliquen sanciones durante el “período de espera” previsto por ARCA y que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a dicho período, la multa se reduzca en un 50%. La sanción total solo debería aplicarse una vez vencido ese plazo sin cumplimiento.

Asimismo, se pidió que se suspendan las ejecuciones y embargos. El objetivo en este caso es establecer una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.

Finalmente, la entidad reclamó un plan especial de pagos para las pequeñas empresas. Es decir, crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen debería abarcar deudas vencidas al 31 de mayo, así como planes vigentes y caducos.

Fuente: Agencia DIB

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