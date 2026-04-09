jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 15:25

El 19 de abril, Javier Milei viajará a Israel para participar del Día de la Independencia

La Agencia Judía de Noticias (AJN) confirmó el viaje a Israel del presidente Javier Milei, quien participará en el tradicional encendido de antorchas el 21 de abril. Donald Trump también fue invitado.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Miley y el premier Benjamin Netanyahu.

El presidente Javier Miley y el premier Benjamin Netanyahu.

AJN

El presidente Javier Milei viajará a Israel del 19 al 22 de abril para participar en los actos por el Día de la Independencia del país, según confirmó la Agencia Judía de Noticias (AJN). El mandatario argentino fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, programada para el 21 de abril.

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La tercera visita a Israel

Aunque algunos medios hebreos dan por hecho que Milei también inaugurará la embajada de Argentina en Jerusalem en esta visita, funcionarios israelíes advirtieron a la Agencia AJN que el traslado de la sede diplomática "aún no está confirmado". Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde que asumió la presidencia, luego de sus viajes anteriores a principios de 2024 y en junio de 2025.

El Estado judío también planea invitar al presidente norteamericano, Donald Trump, al evento de encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, aunque el conflicto en Medio Oriente pone en duda esta invitación.

Según trascendió en medios locales, la cantante israelí Noa Kirel tiene previsto realizar una presentación especial durante la ceremonia, que incluiría canto y baile junto a Arabella, nieta de Trump e hija de Ivanka Trump y Jared Kushner.

“Yo digo que hay tres M: Maradona, Messi y Milei. Gracias a Dios, el año 2025 fue, creo, el mejor en las relaciones entre Israel y Argentina. Pero creo que 2026 será aún mejor. Y estamos esperando la llegada del presidente. Debería venir el Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) dentro de dos meses", había dicho en febrero pasado el canciller israelí, Gideon Sa’ar.

Fuente: Agencia DIB

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