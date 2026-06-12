viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 18:57

Paritaria docente bonaerense: no hubo oferta y anunciaron plan para refinanciar deudas

El Gobierno escuchó las demandas de los representantes sindicales y confirmó que el aguinaldo se pagará en tiempo y forma. El punto clave: los trabajadores esperan que un posible incremento impacte en el sueldo de junio.

Por Agencia DIB
La discusión paritaria docente, sin novedades.&nbsp;

La discusión paritaria docente, sin novedades. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires retomó este viernes el diálogo con los gremios docentes para revisar salarios, tal como estaba previsto.

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Si bien no se presentó una oferta de aumento, las autoridades tomaron nota de los planteos de los representantes sindicales y acordaron continuar las conversaciones en los próximos días.

En tanto, la Provincia sí confirmó que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma. Además, se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas, ante casos graves de morosidad que deben enfrentar algunos trabajadores.

La reunión se realizó tras el encuentro del jueves con los gremios estatales, donde tampoco se discutió concretamente un porcentaje referido al incremento de los sueldos que, de alcanzarse, podría impactar en los haberes del mes de julio, pese a que la demanda de los trabajadores de la educación es otra.

Los gremios docentes plantearon la necesidad de que cualquier mejora impacte en los haberes de junio, mientras que desde la administración de Axel Kicillof analizan avanzar con una propuesta que comenzaría a regir desde julio, dinero que llegaría a los bolsillos recién en el mes de agosto.

Refinanciación de deudas

En el encuentro se presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas impulsado por el Banco Provincia, una iniciativa que había sido solicitada por las organizaciones gremiales ante el creciente nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales.

La propuesta contempla una reducción de tasas y la posibilidad de refinanciar obligaciones en hasta 72 cuotas.

Para quienes registren ingresos de hasta cuatro salarios mínimos - alrededor de 1.470.000 pesos - y tengan deudas con hasta 90 días de mora, se ofrecerá una tasa anual del 39%. La cuota mensual estimada por cada millón de pesos refinanciado será de 36.110 pesos.

Para quienes tengan deudas con más de 90 días de atraso y situaciones de sobreendeudamiento, el Banco Provincia ofrecerá una tasa especial del 31% anual. Bajo esta modalidad, la cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado será de 30.700 pesos mensuales a seis años de plazo.

Fuente: Agencia DIB

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