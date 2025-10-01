miércoles 01 de octubre de 2025
La Rosada sostiene la candidatura de José Luis Espert y pide que actúe la Justicia

"Si la Justicia tiene que pedirle explicaciones, el doctor Espert las dará", sostuvo el vocero Manuel Adorni. Y negó cambios en la campaña de La Libertad Avanza.

Por Agencia DIB
El vocero presidencial, Manuel Adorni, le restó importancia a la denuncia por supuestos vínculos entre un capo narco y el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, dijo que es un tema “refritado” y ratificó su lugar en la boleta de las elecciones de octubre.

Luego de que Patricia Bullrich reclamara explicaciones a Espert, el Gobierno salió a bajarle el tono a la polémica y pidió esperar a que actúe la Justicia. "Es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data. Si la Justicia le tiene que pedirle explicaciones al diputado Espert, se la pedirá y el doctor se las dará", dijo Adorni y negó que el escándalo público vaya a cambiar la agenda de campaña libertaria.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el electo legislador hizo referencia a la situación que involucra al economista oriundo de Pergamino, señalado por recibir presunto financiamiento del empresario Fred Machado, acusado de narcotraficante, y aseguró que "si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará".

Aunque evitó de hablar de “campaña sucia” del kirchnerismo, como sí lo hicieron otros dirigentes libertarios, Adorni reiteró que la denuncia es vieja. "Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada", lanzó.

Asimismo, negó "incompatibilidad" entre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reafirmó a Espert como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exigió "inmediatas" explicaciones.

Qué dijo Patricia Bullrich y qué Javier Milei

La consulta hacía referencia a los dichos de la ministra de Seguridad, quien horas antes le pidió una aclaración urgente a Espert. "Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco", afirmó tras la denuncia de Juan Grabois contra Espert por recibir 200 mil dólares parte de Federico “Fred” Machado, detenido en el país y con un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos donde se lo investiga por fraude y narcotráfico.

La funcionaria tomó así una postura distinta a la que el martes había tenido Milei, quien en una entrevista televisiva minimizó la denuncia, defendió al candidato libertario, dijo que se trataba de "chimentos de peluquería" y al igual que Adorni pidió esperar a que actúe la Justicia.

"Me nombras el Presidente y la doctora Bullrich porque me da la sensación de que notás algún tipo de incompatibilidad de lo que dijo uno y otro. Y no la hay", dijo Adorni ante una pregunta. Y sostuvo que la funcionaría iba a aclarar sus dichos porque presuntamente habían sido malinterpretados.

"Combatimos el narcotráfico con todo el poder que tenemos. Si al doctor Espert lo cita la Justicia, tendrá que dar las explicaciones. Por supuesto que sí, pero entendemos que es parte de una operación refritada que la vengo escuchando desde hace muchísimos años", reiteró. (DIB)

