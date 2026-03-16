PJ bonaerense: los candidatos de Kicillof ganaron en 10 distritos

El PJ bonaerense llevó adelante el domingo sus elecciones internas con el objetivo de renovar autoridades locales y, con los resultados, medir el consenso del flamante titular del espacio, el gobernador Axel Kicillof , en los 16 municipios de la provincia de Buenos Aires que fueron a las urnas.

Los resultados dejaron un saldo de diez PJ locales en manos de candidatos de Kicillof, cuatro en poder de postulantes identificados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dos para dirigentes que tienen como principal referencia al exministro de Economía Sergio Massa .

Los candidatos que respondían al gobernador se impusieron en Morón, San Miguel, Balcarce, Lincoln, Roque Pérez, San Nicolás, Zárate, Saladillo, Lobería y San Antonio de Areco . Los postulantes de Cristina ganaron en los PJ de General Pueyrredón (Mar del Plata), Coronel Suárez, Tres de Febrero y Magdalena . En Junín y en Tornquist , los ganadores responden a Massa .

Si bien los triunfos fueron repartidos, hubo un par de disputas que se llevaron todas las miradas. Una localidad fue Morón , donde se impuso Claudio Román , dirigente del kicillofista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) respaldado por el intendente Lucas Ghi .

Otra de las internas tensas se registró en San Miguel, donde se impuso Santiago Fidanza, dirigente del espacio del ministro Andrés “Cuervo” Larroque. En una disputa de tres listas, derrotó al actual presidente del PJ local Juanjo Castro, cercano al ministro Gabriel Katopodis, y al kirchnerista Héctor Fernández.

Mientras que en Mar del Plata, el distrito con mayor padrón de la jornada aunque con baja participación, ganó Daniel Esteban Di Bartolo, candidato del sector de La Cámpora que conduce la senadora provincial Fernanda Raverta. La lista camporista se impuso frente a la nómina del MDF encabezada por Adriana Donzelli, respaldada por el exintendente Gustavo Pulti.

Otros distritos en pugna del PJ bonaerense

En San Nicolás, el kicillofista Sebastián Vignoles se impuso a la camporista Cecilia Comerio. Vignoles, enrolado en el MDF, se convirtió así en el nuevo conductor del PJ local, en reemplazo del histórico dirigente peronista Lucas Gaincerain.

En Balcarce ganó la lista cercana al MDF encabezada por Sergio Aranaga, funcionario del Ministerio de Trabajo. En Tres de Febrero prevaleció la lista de La Cámpora liderada por Juan Debandi, que competía contra el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia. Y en Roque Pérez triunfó Homero Salas, del MDF.

También en Zárate se impuso el MDF. Allí competían la dirigente cristinista Ana María Almirón, vinculada con el senador provincial Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato, y el actual presidente del PJ local, Leandro Matilla, referente del kicillofismo.

En Coronel Suárez, el candidato del dirigente Flavio Diez, Damián Meier, venció a María Alesandra Santarossa, respaldada por el histórico referente local Ricardo Moccero. En Magdalena, la interna quedó en manos del cristinismo con la lista encabezada por Mirna Gurina.

En Saladillo triunfó la lista encabezada por Fabián Salguero, referente del MDF. En Junín se impuso Fernando “Turi” Burgos, cercano a la senadora bonaerense del Frente Renovador Valeria Arata. También ganó ese espacio en Tornquist, donde el vecinalista Alberto José Musso, alineado con el intendente massista Sergio Bordoni, se quedó con la conducción local.

En Lincoln, el exintendente Jorge Fernández se impuso en la interna al kicillofista Nicolás Rosas. En San Antonio de Areco el triunfo fue para Martín Lobos, quien superó al camporista Ramiro Ramallo. Y en Lobería se impuso la lista encabezada por José Orbaiceta, también del MDF.

Independientemente de los resultados obtenidos, la mayoría de los distritos están alineados con el gobernador bonaerense, situación que ya se mostraba de manera pública, cuando en los diversos actos que se llevan adelante en la provincia, la mayoría de los intendentes respalda la gestión de Kicillof.

Entre los 16 distritos que tuvieron internas, había 129.861 afiliados habilitados para votar (concurrió alrededor del 30%, indicó una calificada fuente del PJ bonaerense), distribuidos en 54 escuelas y 155 mesas.

Fuente: Agencia DIB