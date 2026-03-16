San Pedro: volcó un micro sobre la ruta 9 y hay decenas de heridos

Un colectivo de larga distancia que trasladaba a un total de 50 pasajeros desde Córdoba capital hasta la ciudad de Buenos Aires volcó durante la madrugada de este lunes sobre el ingreso a la localidad de Gobernador Castro, partido bonaerense de San Pedro , y por el siniestro hay decenas de heridos.

Bahía Blanca: protesta de taxistas por flexibilización de la norma que regula a las aplicaciones

El hecho ocurrió entre las 4 y las 5 de la mañana en el kilómetro 177,500 de la ruta nacional 9 , en dirección Rosario-Buenos Aires, e involucró a una unidad de la empresa LEO que regresaba desde Villa Carlos Paz.

Por causas que investiga la fiscal María del Valle Viviani , titular de la UFI N.º 7 Descentralizada de San Pedro , el chofer del vehículo, de 43 años, perdió el control en medio de su recorrido y volcó sobre el cantero central de la traza.

Como consecuencia de ello, un total de 45 pasajeros fueron trasladados al hospital local , donde fueron atendidos por el personal médico de turno, aunque la mayoría fueron dados de alta a las pocas horas.

"Veníamos de Carlos Paz e íbamos a Mar del Plata. El chofer y algunos que venían despiertos dijeron que un camión los encerró y por eso volcó. Mi pareja está con costillas rotas, tiene un neumotórax y estoy viendo cómo evoluciona", explicó un pasajero a La Radio 92.3 de San Pedro.

En tanto, el chofer auxiliar del micro, que también resultó herido, explicó que estaban sobrepasando un camión cuando el vehículo de carga los encerró y los obligó a realizar una maniobra que terminó en el vuelco.

Fuente: Agencia DIB