San Pedro: volcó un micro sobre la ruta 9 y hay decenas de heridos

Un colectivo de larga distancia que trasladaba a un total de 50 pasajeros desde Córdoba capital hasta la ciudad de Buenos Aires volcó durante la madrugada de este lunes sobre el ingreso a la localidad de Gobernador Castro, partido bonaerense de San Pedro, y por el siniestro hay decenas de heridos.
El hecho ocurrió entre las 4 y las 5 de la mañana en el kilómetro 177,500 de la ruta nacional 9, en dirección Rosario-Buenos Aires, e involucró a una unidad de la empresa LEO que regresaba desde Villa Carlos Paz.
Por causas que investiga la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N.º 7 Descentralizada de San Pedro, el chofer del vehículo, de 43 años, perdió el control en medio de su recorrido y volcó sobre el cantero central de la traza.
Como consecuencia de ello, un total de 45 pasajeros fueron trasladados al hospital local, donde fueron atendidos por el personal médico de turno, aunque la mayoría fueron dados de alta a las pocas horas.
"Veníamos de Carlos Paz e íbamos a Mar del Plata. El chofer y algunos que venían despiertos dijeron que un camión los encerró y por eso volcó. Mi pareja está con costillas rotas, tiene un neumotórax y estoy viendo cómo evoluciona", explicó un pasajero a La Radio 92.3 de San Pedro.
En tanto, el chofer auxiliar del micro, que también resultó herido, explicó que estaban sobrepasando un camión cuando el vehículo de carga los encerró y los obligó a realizar una maniobra que terminó en el vuelco.
Fuente: Agencia DIB