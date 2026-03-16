Javier Milei viaja a la Bolsa de Comercio de Córdoba acompañado por Manuel Adorni

El Presidente Javier Milei y Manuel Adorni viajan a Córdoba este lunes. NA

El presidente Javier Milei retoma este lunes su agenda nacional de actividades en Córdoba. En la capital de esa provincia expone en la Bolsa de Comercio cordobesa para exponer en una actividad que cuenta también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Apoyo implícito En Córdoba, el jefe de Estado estará acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

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