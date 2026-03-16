Con la caída de la FInalissima, la Selección pierde una prueba clave antes del Mundial

La Finalissima ya es historia y su cancelación le genera preocupación a Scaloni que no enfrentará a un rival de peso hasta el Mundial.

La Finalissima estuvo pensada para reeditar la vieja Copa Artemio Franchi, el duelo intercontinental entre los campeones de América y Europa que llevaba en el nombre del dirigente italiano y solo se disputó dos veces, en 1985 y 1993. Tenía un objetivo deportivo, claro. Y sobre todo, económico. Qatar ofrecía millones de dólares, pero el conflicto bélico de Medio Oriente alteró los planes. Lo que siguió fue una serie de idas y vueltas entre la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con la Conmebol y la UEFA en el medio, que derivó en la polémica cancelación.

Claudio Tapia , presidente de la casa madre, no estaba muy interesado en que se lleve a cabo el partido. Está claro que no podía aceptar la propuesta de jugar en el Santiago Bernabéu, muy a pesar de que los ibéricos ofrecían el aforo de 50% en partes iguales. Un mano a mano en Buenos Aires y otro en Madrid, con dos años de diferencia, también parecía descabellado.

Pero la RFEF propuso una sede neutral para el 27 de marzo, fecha original del partido en Doha, y la AFA estuvo inflexible. Solicitó jugar el 31. Desde España se declinó esta alternativa porque la mayoría de los jugadores convocados por Luis de la Fuente pertenecen al Atlético de Madrid y al Barcelona, que se enfretarán el 3 de abril por la 30ª fecha de La Liga.

“La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid”, consignó la AFA en un comunicado que se publicó el domingo al mediodía.

El cruce con la UEFA

Un rato antes, la UEFA había sido contundente, también en un parte de prensa que distribuyó en los medios de España: "Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia".

Para la Selección Argentina era incómodo jugar este partido en un contexto en el que Lionel Scaloni está armando la lista para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canáda, y con cierta preocupación por el nivel de las figuras albicelestes. El año pasado, sin ir más lejos, fue contundente respecto al problema que representaba jugar contra la Furia Roja en marzo.

"Hubo tiempo para hacerla antes", dijo el entrenador. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", agregó. “Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan. Nosotros, al final, ya sabemos que contamos poco”, se lamentó el técnico campeón del mundo.

Cómo llega la Selección

No obstante, hay una pregunta que todos se hacen respecto al futuro inmediato: ¿cómo llegará la Selección a la cita mundialista, que lo enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J? España era una buena medida, un rival del mismo volumen y la posibilidad de enfrentar a un europeo que, probablemente, sea rival en los deciseisavos de final. Incluso, hasta podría ser el propio seleccionado ibérico.

Al margen de las Eliminatorias, los adversarios de los amistosos fueron muy poco competitivos: Panamá (2 a 0), Curazao (7 a 0), Australia (2 a 0), Indonesia (2 a 0), El Salvador (3 a 0), Costa Rica (3 a 1), Ecuador (1 a 0), Guatemala (4 a 1), Venezuela (1 a 0), Puerto Rico (6 a 0) y Angola (2 a 0).

Ahora, mientras la AFA busca cerrar algún partido contrarreloj para la fecha FIFA de marzo, Scaloni está evaluando juntar a los jugadores en Ezeiza. Si no se logra encontrar un rival -los europeos tienen compromisos asumidos-, el entrenador hará una minipretemporada y jugará contra la Selección Sub 20. Esta fecha es clave para terminar de definir la lista para el Mundial que arranca en junio.

Rendimientos bajos

Scaloni está inquieto porque observa que los campeones del fútbol local están bajos. Leandro Paredes (31 años), Marcos Acuña (34) y Gonzalo Montiel (29), por citar tres casos, no ostentan el rendimiento que los llevó a jugar en la Selección a partir de sus carreras en Europa. Coincide con los desniveles que muestran Boca y River en el Torneo Apertura.

Lionel Messi es un indiscutible, pero la MLS no aparece como el campeonato de mayor jerarquía. El mejor jugador del mundo, además, cumplirá 39 años en el 24 de junio. A su lado está Rodrigo De Paul en el Inter Miami.

La base está, es cierto. Hoy por hoy, el equipo ideal estaría conformado por Emiliano “Dibu” Martínez (33, Aston Villa); Nahuel Molina (27, Atlético de Madrid), Cristian “Cuti” Romero (27, Tottenham Hotspurs), Lisandro Martínez (28, Manchester United), Nicolás Tagliafico (33, Olympique de Lyon); Alexis Mac Allister (27, Liverpool), Enzo Fernández (25, Chelsea), Rodrigo De Paul (31, Inter Miami); Lionel Messi (38, Inter Miami), Julián Alvarez (26, Atlético de Madrid) y Thiago Almada (24, Atlético de Madrid).

Nicolás Otamendi (38, Benfica) está suspendido para el primer partido producto de la expulsión en las Eliminatorias. Lautaro Martínez (28, Inter de Milán) compite por un lugar en el centro del ataque. Exequiel Palacios (27, Bayer Leverkusen) es otro que estuvo en Qatar. Después, hay algunos jugadores jóvenes que piden pista. Alejandro Garnacho (21, Chelsea) y Valentín Barco (21, Racing de Estrasburgo), por citar dos casos.

La Selección llega a Estados Unidos, México y Canadá con la necesidad de revalidar el título. La cuarta estrella asoma como una posibilidad seria por los antecedentes, claro. El presente todavía se ve difuso.

Fuente: Agencia DIB