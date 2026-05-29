viernes 29 de mayo de 2026
29 de mayo de 2026 - 10:19

Necochea: el intendente deslizó que el Complejo Casino se subastará en junio

Fue tras el fallo judicial que autorizó las acciones del Municipio. “El desafío es transformar un lugar que ahora está deteriorado”, sostuvo el jefe comunal Arturo Rojas.

Por Agencia DIB
El Complejo Casino de Necochea.

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En una entrevista con Ecos Radio, el jefe comunal defendió el camino administrativo y político llevado adelante por la gestión y sostuvo que el objetivo sigue siendo “recuperar un espacio emblemático para la ciudad”.

“La Justicia le dio la razón al municipio”

Rojas explicó que la decisión de la Justicia representó un paso importante para continuar con el proceso: “Terminaron dándole la razón al municipio”. Además, remarcó que el expediente había sido trabajado respetando todos los mecanismos legales y administrativos correspondientes.

El intendente indicó que, si los tiempos previstos se mantienen, la subasta pública podría concretarse en junio. “Estamos próximos a poder realizarla”, afirmó, y sostuvo que el municipio viene trabajando desde hace tiempo para destrabar una situación histórica vinculada al deterioro del complejo.

Años de abandono

Así, recordó que el Casino arrastra años de abandono y falta de inversiones, situación que derivó en un marcado deterioro estructural de uno de los edificios más representativos del frente costero de Necochea. “No podíamos seguir mirando para otro lado mientras el edificio continuaba deteriorándose”, expresó.

Rojas remarcó además que el proyecto apunta a generar una recuperación integral del sector, buscando inversiones privadas que permitan revalorizar el inmueble y reactivar una zona estratégica de la ciudad. Según explicó, el objetivo no es solamente resolver el estado edilicio del Casino, sino también impulsar el desarrollo turístico, comercial y urbano del entorno.

“El desafío es transformar un lugar que hoy está deteriorado en un espacio que vuelva a generar movimiento y oportunidades”, sostuvo el jefe comunal.

Fuente: Agencia DIB

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