Necochea: el intendente deslizó que el Complejo Casino se subastará en junio

El intendente de Necochea , Arturo Rojas , confirmó que el proceso para avanzar con la subasta del Complejo Casino podría tener definiciones durante el próximo mes de junio , luego de la reciente resolución judicial que respaldó el accionar del municipio en torno al expediente .

En una entrevista con Ecos Radio , el jefe comunal defendió el camino administrativo y político llevado adelante por la gestión y sostuvo que el objetivo sigue siendo “recuperar un espacio emblemático para la ciudad” .

Rojas explicó que la decisión de la Justicia representó un paso importante para continuar con el proceso: “Terminaron dándole la razón al municipio”. Además, remarcó que el expediente había sido trabajado respetando todos los mecanismos legales y administrativos correspondientes.

El intendente indicó que, si los tiempos previstos se mantienen, la subasta pública podría concretarse en junio. “Estamos próximos a poder realizarla” , afirmó, y sostuvo que el municipio viene trabajando desde hace tiempo para destrabar una situación histórica vinculada al deterioro del complejo.

Años de abandono

Así, recordó que el Casino arrastra años de abandono y falta de inversiones, situación que derivó en un marcado deterioro estructural de uno de los edificios más representativos del frente costero de Necochea. “No podíamos seguir mirando para otro lado mientras el edificio continuaba deteriorándose”, expresó.

Rojas remarcó además que el proyecto apunta a generar una recuperación integral del sector, buscando inversiones privadas que permitan revalorizar el inmueble y reactivar una zona estratégica de la ciudad. Según explicó, el objetivo no es solamente resolver el estado edilicio del Casino, sino también impulsar el desarrollo turístico, comercial y urbano del entorno.

“El desafío es transformar un lugar que hoy está deteriorado en un espacio que vuelva a generar movimiento y oportunidades”, sostuvo el jefe comunal.

Fuente: Agencia DIB