Kicillof inauguró una escuela al lado de una secundaria paralizada por Milei: "vemos el contraste de modelos"

Axel Kicillof inauguró hoy el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6 de San Vicente, que está ubicado a metros de la Escuela Secundaria N°12, cuya construcción fue paralizada por el gobierno de Javier Milei, una situación que el Gobernador aprovechó para dejar un mensaje político: “ Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes ”, dijo.

“Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional ”, sostuvo Kicillof en un escenario montado para mostrar visualmente la concreción de una obra y la parálisis de la otra.

Según informó la Provincia, la nueva sede de la Escuela Primaria N°6 demandó una inversión de $1.941 millones y permitirá que unos 500 alumnos cuenten con edificio propio. E l establecimiento posee seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y espacios administrativos para docentes y auxiliares.

Kicillof y varios de sus ministros vienen desde hace tiempo sosteniendo un eje discursivo basado en el contraste con las políticas de Milei, que esta semana tuvo uno de los tópicos en la cuestión educativa, en coincidencia con la marcha federal universitaria, que le reclamó al presidente por el financiamiento de la educación superior. “Defender la universidad pública, gratuita y de calidad es defender la industria, el trabajo, la ciencia y el futuro de la Argentina”, dijo Kicillof el día de la marcha. Desde su administración recordaron que a través del Programa Puentes, la Provincia ya abrió 50 sedes universitarias en el interior bonaerense.

“Es realmente una actitud criminal dejar a los pibes y las pibas sin las escuelas que se merecen”, añadió hoy Kicillof en San Vicente.

Fuente: Agencia DIB.