viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025 - 16:28

Kicillof abre 2026 con una obra hídrica clave para el interior, y desafía a Milei: "el perro del hortelano"

El gobernador Kicillof anunció que se avanzará con el tramo V del Plan Maestro, entre Junín y Alberti. Es para evitar que se inunde una amplia zona en el noroeste.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof, hoy al anunciar la obra del Plan Maestro.&nbsp;

El gobernador Axel Kicillof anunció que la primera licitación de obra pública de la provincia será el demorado tramo V del Plan Maestro del Río Salado, para el cual la provincia tiene financiamiento internacional confirmado pero que no arranca porque Nación no termina una obra curso arriba.

“La primera licitación que vamos a alargar el año que viene es una que no pudimos lanzar antes por culpa del Gobierno Nacional ”, dijo Kicillof durante la presentación del Operativo Sol de este año, en Santa Clara del Mar. El mandatario hizo referencia de ese modo a la falta de avances en el tramo IV.2, que Nación aún no completó.

Kicillof calificó de “perro del hortelano” a Milei porque frenó la obra curso arriba y por eso, aunque tiene financiamiento conformado por 130 millones de pesos, la etapa V hasta ahora no pudo arrancar. “Hemos terminado nuestra parte, Milei hace la tuya que se sigue inundando nuestra Provincia ”, desafió Kicillof.

Los trabajos en el terreno

Nación retomó hace unas semanas de forma parcial las obras del tramo IV.2, lo que generó incluso un reclamo del titular del Consejo Asesor del Plan Maestro, Alberto Larrañaga, quien dijo que la exigencia de que se retomen completamente los trabajos es “un acto de responsabilidad”.

La paralización del tramo IV.2 -entre las localidades de 25 de Mayo y Lobos- agravó las inundaciones que este año afectaron la zona rural en torno a esas dos ciudades pero también Lobos, Navarro y Roque Pérez.

El tramo V del Plan del Salado comprende aproximadamente 100 km entre Junín y Alberti, en el noroeste bonaerense. Los trabajos se centran ampliar la capacidad hidráulica del río mediante dragado, la eliminación de obstrucciones y en realizar mejoras en la pendiente.

El Plan Maestro Integral del Río Salado contempla la adecuación de 531 kilómetros del cauce del río, que atraviesa 59 municipios y afecta directamente a más de 8 millones de hectáreas productivas. Hasta ahora, se completaron 402 kilómetros. Otros 95 kilómetros (tramo 5) están en etapa de licitación provincial y 33 kilómetros (la ya célebre etapa 2 del tramo IV) permanecen paralizados por decisión nacional.

Fuente: Agencia DIB.

