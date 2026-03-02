martes 03 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 22:16

El gabinete bonaerense respaldó a Kicillof y habló de una alternativa nacional para 2027

Tras el discurso de Axel Kicillof en la Legislatura, cuatro ministros bonaerenses brindaron una conferencia de prensa en la que destacaron el diagnóstico crítico sobre la situación económica nacional y defendieron la gestión provincial.

Por Agencia DIB
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de darle proyección nacional al discurso de Kicillof: "Les habló a los argentinos".

Luego de la apertura del año legislativo, el gabinete de Axel Kicillof salió a respaldar el discurso del mandatario bonaerense y a profundizar las diferencias con el Gobierno nacional. En una conferencia de prensa, los ministros Carlos Bianco, Javier Alonso y Walter Correa, junto a la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, subrayaron los ejes centrales del mensaje y delinearon los próximos pasos de la gestión.

Oposición. Osaba, Adab, De Leo y Leguizamón. 

La oposición le reclamó a Kicillof menos pelea con Milei y más gestión

Según planteó, el modelo económico vigente "no cierra" y afecta tanto a trabajadores como a empresas y pymes en todo el país.

En materia de seguridad, el ministro Javier Alonso puso el foco en la necesidad de reformar una ley con más de 30 años de vigencia. Propuso incorporar formalmente a los intendentes -en especial de municipios con más de 70 mil habitantes- al Consejo Provincial de Seguridad. “Los 135 intendentes deben ser parte del sistema y de la discusión de la política criminal”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, defendió el proyecto destinado a regular la actividad de trabajadores de plataformas como Uber o Rappi, en línea con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Señaló que, frente a un Estado nacional que “los excluye”, la Provincia busca integrarlos al sistema de derechos laborales. Además, anticipó acciones judiciales junto a otras provincias contra la reforma laboral impulsada por la Nación.

Gestionando con austeridad

Cristina Álvarez Rodríguez cerró con un mensaje político: cuestionó el tono confrontativo del Presidente y contrastó esa actitud con la rendición de cuentas que, dijo, realizó el Gobernador en la Legislatura. “En medio de una adversidad total y recortes de recursos, la Provincia sigue gestionando con austeridad”, afirmó.

Así, el oficialismo bonaerense buscó mostrar cohesión interna, marcar distancia con la Casa Rosada y proyectar un debate que, aseguran, ya trasciende los límites provinciales.

Fuente: Agencia DIB

Axel Kicillof criticó a Milei en el discurso ante la Asamblea Legislativa. video

Kicillof dijo que el plan de Milei "es un fracaso" y dejó un mensaje para 2027: "hay una alternativa"

