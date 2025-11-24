Obras del Salado: productores le exigen a Nación la reactivación plena de un tramo

Con casi 6 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, lo que podría implicar una pérdida de unos US$ 2.000 millones en 2026 , productores bonaerenses volvieron a reclamar la reactivación total de las obras de la Cuenca del Río Salado .

Así lo informó el Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado , quien exigió la reactivación total de las obras del Tramo IV.2 del dragado , reanudadas hace casi dos meses en uno de sus subtramos, pero aún paralizadas en los otros dos segmentos de 10 km cada uno, que conforman esa etapa de 30 km totales, desde Ernestina a la ruta nacional 205, considerada un cuello de botella en medio de los 400 km ya dragados en el río.

“No es el mar. Es el Salado. Tramo IV.2 paralizado. Valoramos la reanudación de las obras, pero es una reactivación solo parcial. Por responsabilidad y solidaridad con los condenados a estar tapados por el agua, exigimos reanudación plena”, afirmó Alberto Larrañaga , representante de Carbap en el Consejo Asesor, en un mensaje dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo.

Como viene informando Agencia DIB, el Consejo, integrado también por Coninagro, FAA, SRA y la UIA, viene reclamando al Gobierno de Javier Milei la reactivación inmediata y simultánea de las tres etapas del tramo IV.2, ya que la paralización afecta gravemente a zonas aledañas de Roque Pérez, 25 de Mayo, Lobos y Navarro y afecta a miles de productores.

También desde la Provincia ponen énfasis en la necesidad de completar el tramo actual para que después la administración de Axel Kicillof puedan avanzar con el siguiente paso. “El dinero para realizar las tareas de dragado está, lo que falta es decisión política”, señaló días atrás el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien le sugirió a la Rosada que utilice fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica o Aportes del Tesoro, que están subejecutados.

Inundaciones y el futuro de la Cuenca del Salado

En este contexto, el Consejo Asesor mantuvo reuniones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, área bajo la tutela de Caputo, entre otras otras gestiones. Uno de los cuestionamientos es la falta de transparencia en la contabilización y ejecución de los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conocido como Fondo Hídrico Nacional, creado en su momento para atender los requerimientos del Plan Maestro.

Los montos acumulados en este fideicomiso hídrico superarían los 190 mil millones de pesos, “que están durmiendo la siesta en colocaciones financieras en el Banco Nación, que es el ente fiduciario, mientras las obras se paralizan por deudas que no llegan al 20 por ciento de esa cifra. Esto no resiste el menor análisis, es inexplicable e inaceptable”, denunció Larrañaga.

Desde el sector agropecuario advierten que, de no retomarse plenamente las obras, no se cumplirá con los plazos comprometidos de un año de ejecución para completar el tramo y continuarán los permanentes riesgos de inundación en esas zonas críticas del río, afectando no solo la producción regional, sino al motor agroindustrial que sostiene buena parte de la economía nacional.

Cabe recordar que Bianco reconoció que hay una etapa 5 que le corresponde a la Provincia, que ya cuenta con los fondos comprometidos de un organismo internacional. Pero todo dependerá de que el Gobierno de Milei termine la parte que le corresponde y que, según dijo hace pocas horas Patricia Bullrich en la ciudad de 9 de Julio, se finalizará. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó. (DIB)