La Cámpora cuestionó a Kicillof por no mencionar "la detención ilegal de Cristina"

La diputada Mayra Mendoza , una de las máximas dirigente de La Cámpora en la provincia, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por no mencionar en su discurso frente a la Asamblea Legislativa “la detención ilegal de (la expresidenta) Cristina” Fernández de Kirchner.

“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, dijo Mendoza no bien terminó el discurso del gobernador.

Las declaraciones de la exintendenta de Quilmes resonaron contra el fondo de fuerte enfrentamiento interno del cristinismo con el kicillofismo en la Provincia. Mendoza es una dirigente de estrecha cercanía con Máximo Kirchner, el líder de La Cámpora.

Mendoza además hizo mención a uno de los ejes de esa pelea el año pasado: el desdoblamiento electoral que dispuso Kicillof y al que se opuso CFK.

“Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional y, de hecho, lo sostenemos en nuestras acciones. Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025. Los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al Congreso nacional”, dijo Mayra Mendoza.

Reclamo de fondos

Finalmente, respaldó al gobernador en su reclamo de fondos recortados por Nación. “Nos sumamos al reclamo por los fondos que el gobierno de Javier Milei le debe a nuestra provincia y los exigimos en cada momento que tenemos oportunidad, entendemos que hay obras como las hidráulicas de los arroyos San Francisco y Las Piedras en Quilmes, que corresponden a la PBA y no se están haciendo, por esta asfixia nacional",

Fuente: Agencia DIB