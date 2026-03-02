Kicillof anunció beneficios impositivos y una regulación para plataformas digitales

El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió el período de sesiones ordinarias con una batería de anuncios que combinan alivio fiscal, nuevas regulaciones laborales, reformas en seguridad y medidas en salud y educación.

En un discurso atravesado por cuestionamientos al modelo económico del presidente Javier Milei, el mandatario provincial llamó a “cambiar el rumbo nacional” y a construir una alternativa “productiva, federal y bien nacional”.

Uno de los ejes centrales fue la implementación, a partir de marzo, del Régimen Riesgo 0 - SAF 0 a través de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

La medida permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores. Según explicó, el objetivo es liberar capital de trabajo y disminuir la carga administrativa para pymes y empresas.

En el plano laboral, el Gobernador anunció el envío de un proyecto para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales. La iniciativa contempla la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales, con el fin de transparentar la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan las tareas y exigir seguros obligatorios contra accidentes. También prevé regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.

El ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo que el proyecto se apoya en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y busca integrar a los trabajadores al marco de derechos. “Mientras a nivel nacional se los excluye, nosotros proponemos inclusión, reconocimiento y reglas claras”, afirmó.

Ley para personal policial

En materia de seguridad, Kicillof adelantó que enviará una nueva ley para el personal policial, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y regular el reclutamiento y la carrera. Además, impulsará una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de tres décadas de antigüedad.

En salud, volverá a presentar el proyecto de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en todo el territorio bonaerense. En educación, firmará un decreto para extender el acceso a la sala de 3 años en el nivel inicial en toda la provincia.

Más allá de las medidas concretas, el discurso tuvo un fuerte contenido político. Kicillof advirtió que “ninguna provincia se salva si el país se hunde” y sostuvo que el deterioro productivo responde a decisiones del Gobierno nacional. “Esto que vivimos no es inevitable”, aseguró, y llamó a sumar fuerzas para evitar “una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores”.

