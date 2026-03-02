Dardos del radicalismo contra Kicillof en la asunción de la intendenta de Lezama

La nueva intendenta de Lezama, Myriam Mongay, asumió hoy su cargo en una ceremonia de la que participaron dirigentes provinciales y nacionales de la UCR , que aprovecharon para apuntar con el gobernador Axel Kicillof , a quién le reprocharon su política salarial en medio del paro de docentes y estatales.

Mongay asumió en reemplazo de Arnaldo “Lalo” Harispe, quien renunció al promediar su tercer mandato, para jubilarse . La nueva intendenta había sido la primera candidata a concejal de la lista con la que en 2023 el alcalde saliente había logrado su primer mandato, y forma parte de su riñón político.

Alineados con Presente Radical, la línea interna del radicalismo bonaerense que comanda el senador nacional Maximiliano Abad, Harispe y Mongay recibieron a Adab y a Diego Garciarena, el diputado que presidente el nuevo bloque de la UCR + Cambio Federal + la Coalición Cívica en la cámara Baja provincial.

” Basta de engañar a los bonaerenses, hablan de estado presente mientras recortan los salarios de todos los empleados públicos ”, disparó Abad, que aprovechó el contexto para realizar su crítica: hoy los docentes y estatales paran en rechazo a la propuesta de aumento de Kicillof, que fue del 3% para febrero.

“En la Provincia de Buenos Aires, tenemos un Estado que abandona a sus ciudadanos. El gobierno provincial se llena la boca hablando del Estado presente, mientras recortan los salarios de todos los empleados públicos. Durante el 2025, por ejemplo, logramos el “récord” de ser la única provincia que tuvo saldo negativo a la hora de abonar la masa salarial . ¿Qué quiere decir esto? Que los 400 mil maestros y profesores y que los 100 mil policías de la Provincia sufrieron un recorte en sus salarios”, dijo Abad.

Según el senador nacional, “los bonaerenses sufrimos una doble condena: irresponsabilidad fiscal que se traduce en áreas gubernamentales innecesarias y recorte salarial a los trabajadores de las áreas esenciales de la gestión pública”.

Además, Abad, apuntó específicamente al no inicio de las clases. “No se puede administrar el sistema educativo más grande del país ofreciendo un 3 por ciento de aumento que no cubre ni la inflación de un mes”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB.