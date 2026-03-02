lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026 - 16:18

Dardos del radicalismo contra Kicillof en la asunción de la intendenta de Lezama

Myriam Mongay asumió formalmente en reemplazo de Arnaldo Harispe. Abad estuvo presente y apuntó contra Kicillof por el paro docente.

Por Agencia DIB
Maximiliamo Abad, con Garciarena y Mongay.&nbsp;

Maximiliamo Abad, con Garciarena y Mongay. 

La nueva intendenta de Lezama, Myriam Mongay, asumió hoy su cargo en una ceremonia de la que participaron dirigentes provinciales y nacionales de la UCR, que aprovecharon para apuntar con el gobernador Axel Kicillof, a quién le reprocharon su política salarial en medio del paro de docentes y estatales.

Más noticias
Enrique Meyer, exministro de Turismo de la Nación.

Flojo verano en la Costa: para Enrique Meyer el problema es estructural y está atado al modelo económico
El diputado Cristian Ritondo. (DIB/Archivo).

El PRO bonaerense renovó el mandato de Ritondo al frente del partido

Mongay asumió en reemplazo de Arnaldo “Lalo” Harispe, quien renunció al promediar su tercer mandato, para jubilarse. La nueva intendenta había sido la primera candidata a concejal de la lista con la que en 2023 el alcalde saliente había logrado su primer mandato, y forma parte de su riñón político.

Alineados con Presente Radical, la línea interna del radicalismo bonaerense que comanda el senador nacional Maximiliano Abad, Harispe y Mongay recibieron a Adab y a Diego Garciarena, el diputado que presidente el nuevo bloque de la UCR + Cambio Federal + la Coalición Cívica en la cámara Baja provincial.

Basta de engañar a los bonaerenses, hablan de estado presente mientras recortan los salarios de todos los empleados públicos ”, disparó Abad, que aprovechó el contexto para realizar su crítica: hoy los docentes y estatales paran en rechazo a la propuesta de aumento de Kicillof, que fue del 3% para febrero.

“En la Provincia de Buenos Aires, tenemos un Estado que abandona a sus ciudadanos. El gobierno provincial se llena la boca hablando del Estado presente, mientras recortan los salarios de todos los empleados públicos. Durante el 2025, por ejemplo, logramos el “récord” de ser la única provincia que tuvo saldo negativo a la hora de abonar la masa salarial . ¿Qué quiere decir esto? Que los 400 mil maestros y profesores y que los 100 mil policías de la Provincia sufrieron un recorte en sus salarios”, dijo Abad.

Según el senador nacional, “los bonaerenses sufrimos una doble condena: irresponsabilidad fiscal que se traduce en áreas gubernamentales innecesarias y recorte salarial a los trabajadores de las áreas esenciales de la gestión pública”.

Además, Abad, apuntó específicamente al no inicio de las clases. “No se puede administrar el sistema educativo más grande del país ofreciendo un 3 por ciento de aumento que no cubre ni la inflación de un mes”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Flojo verano en la Costa: para Enrique Meyer el problema es estructural y está atado al modelo económico

El PRO bonaerense renovó el mandato de Ritondo al frente del partido

Reforma laboral: la CGT marchó a Tribunales y busca que la Justicia la declare inconstitucional

Milei anunció reformas entre ataques al kirchnerismo, Villarruel y empresarios

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo y ya está en la Argentina

Pichetto: "La provincia de Buenos Aires es imprescindible para construir el Frente Nacional"

Milei: "La moral como política de Estado"

Kicillof inaugura el año político "oficial" en un contexto muy complejo

A horas del paro, Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales

El Gobierno elevó el nivel de seguridad mientras celebró el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La movilización de la CGT frente a tribunales. 

Reforma laboral: la CGT marchó a Tribunales y busca que la Justicia la declare inconstitucional

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Fernando Báez Sosa y el recuerdo de su madre el día que hubiese cumplido 25 años.

"Un beso hasta el cielo": el mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa, el día de su cumpleaños 25