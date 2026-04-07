Inundaciones: la Provincia "apura" a Nación para que reactive una obra clave

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a reclamarle a la administración de Javier Milei que reactive el Tramo IV del Plan Maestro del río Salado , una obra hídrica clave para mitigar las inundaciones en el territorio bonaerense.

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Así lo hizo saber el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis , quien apuntó al titular de Economía, Luis Caputo , al tiempo que destacó las inversiones del Gobierno de Axel Kicillof para recuperar la zona afectada.

“ Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras y que el Plan Maestro del Salado se reinicie también en su etapa IV, que hoy está a cargo del Gobierno Nacional”, señaló Katopodis en relación a los trabajos correspondientes a la etapa 2 de ese tramo , que debe terminarse antes de empezar la parte que le corresponde a la administración bonaerense.

En este contexto, el ministro destacó que en la localidad de Roque Pérez , la Provincia está construyendo dos nuevos puentes -uno ferroviario y otro carretero- sobre el Salado que van a reemplazar la estructura existente, como parte de las intervenciones del Plan Maestro sobre este río fundamental para el territorio.

“Esta una obra clave para el desarrollo agropecuario, para recuperar suelo productivo y que los productores puedan estar aliviados frente a un cambio climático cada vez más fuerte. Infraestructura hidráulica que la Provincia viene ejecutando de manera ininterrumpida”, agregó.

Cabe recordar que a principios de año la gestión Kicillof inició la licitación de las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan. Las obras implican una inversión total estimada de US$ 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por US$ 110 millones, y del Tesoro Provincial.

La apertura de sobres está prevista para el 26 de abril, tras lo cual continuarán los procesos administrativos previos al inicio de los trabajos.

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Esta una obra clave… pic.twitter.com/P6hvANbb4F — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 7, 2026

Los detalles del Plan Maestro del río Salado

Los trabajos en las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de 7 puentes (5 viales y 2 de ferrocarril). En la etapa 1, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes - Seguí y el ferroviario Warnes - Seguí; en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario Irala - Coliqueo.

En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

El Tramo V se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.

Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se trata de la obra hidráulica más emblemática de la Provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, que abarca 531 km, cuenta con una superficie 170.000 km², posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba), representando el 55% del territorio provincial, y alcanza a 59 municipios y a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Fuente: Agencia DIB