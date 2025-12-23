Con aval de un banco europeo, la Provincia licitará un tramo clave del Plan del Salado

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llamará en los próximos días a licitación el Tramo V del Plan Maestro del río Salado , una obra hídrica clave para mitigar las inundaciones , luego de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) habilitara avanzar con un préstamo por US$138 millones .

La decisión se tomó pese a que el Gobierno de Javier Milei mantiene retrasados los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo IV, que debe terminarse antes de empezar la parte que le corresponde a la administración bonaerense. Y pese a que la entidad bancaria había condicionado el financiamiento a que se completara el Tramo IV, ahora permitió que la Provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó .

Pese a ello, el BEI dio el visto bueno y otorgó la “no objeción técnica”, el aval clave para poner en marcha el proceso licitatorio . Y como confirmó el propio Axel Kicillof horas atrás, la del Tramo V será la primera licitación del 2026 . Se trata de 95,38 kilómetros entre el Canal del Este, de la laguna de Bragado, y la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando además Chacabuco y Alberti.

El paquete de obras incluye la adecuación y ensanche del cauce, dragado, conformación de recintos laterales para absorber crecidas y otras intervenciones que resultan claves para el funcionamiento hidráulico del sistema. Dentro de ese esquema, el financiamiento del BEI se concentrará principalmente en los subtramos 5.1 y 5.2 , mientras que el 5.3 quedará para una fase posterior .

También se prevé intervenir diez puentes -ocho carreteros y dos ferroviarios-, ejecutar la obra de cierre de la laguna Rocha y avanzar en un modelo hidrodinámico del sistema junto al Instituto Nacional del Agua (INA) para evaluar el comportamiento del río, validar las obras realizadas y mejorar la planificación futura.

Idas y vueltas con la Cuenca del Salado

Las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del Tramo IV. Al discontinuarse la obra, se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde. Se estima que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.

En medio de las inundaciones que castigaron este año a gran parte de la provincia, Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, visitó la ciudad de 9 de Julio, y prometió que Nación finalizará el tramo que le corresponde. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.

En ese sentido, el Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3,8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

