Gesto a los sindicatos: Axel Kicillof recibió a sus representantes y apuntó a Javier Milei

El gobernador se reunió con representantes de los trabajadores del Estado bonaerense, tras el último acuerdo por los salarios.

El gobernador Axel Kicillof junto a los representantes gremiales. 

Junto a los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Economía, Pablo López, el gobernador resaltó que actualmente la sociedad enfrenta “los riesgos de una versión más extrema de la derecha que no solo viene a achicar el Estado sino directamente a romperlo, a destruir su papel regulador, sus políticas en salud, educación y seguridad y su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente”.

“Es fundamental la articulación permanente entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los representantes de las y los trabajadores estatales para avanzar, tanto en las mejoras de las condiciones de empleo, como en la transformación de un Estado que necesita brindar respuestas a las necesidades de los y las bonaerenses”, dijo.

“Ante un Gobierno nacional que dice abiertamente que pretende destruir al Estado y que trata a sus trabajadores como si fueran sus enemigos, nosotros asumimos una postura diferente: la de reconocer los problemas, pero no para destruir, sino para mejorar las capacidades del Estado y fortalecer su vínculo con la sociedad”, concluyó.

Participaron de la reunión referentes de UPCN, ATE, FEGEPPBA, CICOP, SUTEBA, FEB, AMET, SADOP, SOEME, SSP, SOSBA, APLA, APV, AJB, AMRA, AECN, MENSUALES, ABER, AERI, UMTT, APDFA, UNIÓN FERROVIARIA, AJAMOP y ATE ENSENADA.

También estuvieron presentes la jefa de Gabinete del ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y el dirigente Cristian Vander. (DIB)

