Gabriel Katopodis e intendentes van a Economía por la suba de naftas y las obras paralizadas

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis , irá el próximo martes 14 de abril al Palacio de Hacienda para pedirle a Luis Caputo que baje el precio de la nafta y que retome las obras paralizadas , movida que será acompañada por un grupo de intendentes.

La jugada de Katopodis apunta a visibilizar un reclamo que cada vez es más fuerte y tiene que ver con el constante incremento de la nafta que, desde que empezó el conflicto en Medio Oriente, trepó en torno al 20%. Esto, además de golpear en la inflación, en las últimas horas impactó en el transporte de pasajeros con reducción de frecuencia de colectivos.

Frente a ello, el ministro irá a Buenos Aires junto a intendentes de la provincia de Buenos Aires y de otras localidades del país. Y más allá de tener en agenda el pedido para que se retrotraiga el precio de las naftas al 1 de marzo, también pedirán que se retomen las obras paralizadas y que tienen como financiamiento, justamente, parte de un impuesto a los combustibles.

"Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial ", dijo el ministro de la gestión de Axel Kicillof.

Para garantizar el “éxito” de la movida, Katopodis se anotó el apoyo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que comanda el matancero Fernando Espinoza, y que tuvo el miércoles una reunión de urgencia para debatir las problemáticas de los distritos y también una agenda de política interna.

La baja en la recaudación local, con caída de la cobrabilidad de tasas, sumado a los problemas de coparticipación por los fuertes recortes de Nación a la Provincia, obliga a los jefes comunales a tomar decisiones sobre qué servicios garantizar y cuáles discontinuar. A eso se suma la casi paralización de obras que en algún momento fueron financiadas por la Rosada.

Cabe recordar, como informó Agencia DIB, en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, reveló que la cobrabilidad de las tasas municipales, que históricamente se ubicaba entre el 65% y el 70%, sufrió una caída estrepitosa hasta situarse en el 56% durante el 2025. Algo similar contó Javier Gastón (Chascomús), que habló del 60%, y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), que contó que solo la mitad de los vecinos paga la tasa de servicios urbano.

Fuente: Agencia DIB