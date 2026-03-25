Axel Kicillof recibe en La Plata a los intendentes, que llegan con una lista de reclamos

El gobernador Axel Kicillof recibirá este jueves en La Plata a los intendentes en una especie de cumbre y catarsis en la que se escucharán reclamos al plan económico del Gobierno de Javier Milei pero también preocupaciones por lo que sucede en los municipios por la falta de fondos.

El encuentro se realizará a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y más allá que están invitados los jefes comunales oficialistas y opositores, la consigna apunta sus críticas a la Rosada: “ Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios ”.

El objetivo del encuentro, como ya informó Agencia DIB , es trazar un diagnóstico sobre la situación de las cuentas bonaerenses, en medio de los reclamos en la Corte Suprema sobre el recorte de fondos de Nación. De hecho, la administración Kicillof le reclama a Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública con financiamiento que la gestión libertaria decidió cortar como parte de sus acciones de freno del gasto público.

El gobernador recibirá a los jefes comunales junto a su Gabinete. Al frente de la exposición económica estarán el ministro de Economía, Pablo López , y el ministro de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, Augusto Costa , quienes trazarán un panorama sobre el ahogo financiero por parte de Nación y las consecuencias en la actividad productiva y la pérdida de trabajo.

Los intendentes que llegarán hasta La Plata no sólo escucharán el panorama desalentador que tiene para contar las autoridades, sino que buscarán colar sus reclamos que van desde deudas del IOMA, el IPS, y la caída de la coparticipación, porque la recaudación provincial es menor.

A eso, en los distritos, se suma un fuerte aumento de la morosidad familiar que repercute de lleno en la caída de la cobrabilidad de las tasas. Aunque también los jefes comunales se lamentan por la deuda que mantiene con sus comunas el Gobierno de Milei por obras paralizadas hace tiempo.

De hecho, en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, reveló que la cobrabilidad de las tasas municipales, que históricamente se ubicaba entre el 65% y el 70%, sufrió una caída estrepitosa hasta situarse en el 56% durante el 2025. Algo similar contó Javier Gastón (Chascomús), que habló del 60%, y Francisco Ratto (San Antonio de Areco), que contó que solo la mitad de los vecinos paga la tasa de servicios urbano.

Fuente: Agencia DIB