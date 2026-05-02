domingo 03 de mayo de 2026
2 de mayo de 2026 - 21:00

Filoso cruce de Javier Alonso a Patricia Bullrich: "qué le pasa, está nerviosa?

Javier Alonso le recordó a la senadora que "se le escapó Pequeño J caminando". Aseguró que en Provincia "estamos logrando bajar los homicidios".

Por Agencia DIB
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.&nbsp;

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. 

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió con ironía a la senadora Patricia Bullrich, que lo llamó “no ministro” a raíz de un caso en el que un niño de 12 años sufrió un robo a manos de un delincuente liberado por la Justicia por un caso previo: “Usted vivió del Estado toda su vida”, le reprochó el funcionario, que le recordó a la legisladora que por su doble paso por Seguridad nacional “debería saber que desde ese lugar no se dicta condena”.

Más noticias
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. 

Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Debería dedicarse a gobernar"
Sergio Torres junto a los cortesanos Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand durante la presentación de la Corte por la autarquía.
Panorama Político Bonaerense

Un planteo de la Corte que hizo ruido en la Gobierno, mientras los libertarios hablan de apertura

“Qué le pasa Patricia, está nerviosa?”, escribió Alonso en las redes en respuesta a la funcionaria. “Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”, dijo el ministro, en alusión a la crítica de la senadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JaviAlonsook/status/2050682465992519808&partner=&hide_thread=false

En un extenso posteo, Alonso le recordó a Bullrich que “nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”. Ella lo había cuestionado por el robo en La Plata a un niño de 12 años mientras iba al Colegio. “El inútil de Kicillof y su no ministro ven esto y no le genera nada”, había dicho.

Javier Alonso dijo que están bajando los homicidios

“Este ´no ministro´ al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles. Es el mismo ´no ministro´ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo. Habla de "no hacer nada" cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó "Pequeño J" caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay. Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”, le contestó Alonso.

“¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, se preguntó el ministro bonaerense.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Debería dedicarse a gobernar"

Un planteo de la Corte que hizo ruido en la Gobierno, mientras los libertarios hablan de apertura

Filtran audios que involucrarían a Milei en un supuesto apoyo a una campaña contra Petro y Sheinbaum

Polémica por los gastos en el exterior de funcionarios de la empresa pública que controla las centrales nucleares

Adorni confirmó que denunciará penalmente al diputado Tailhade por espionaje ilegal

"Primero las ideas": el peronismo federal se reunió en Parque Norte para construir "una alternativa nacional"

El Gobierno reabre la sala de periodistas de Casa Rosada y habrá "más controles"

Walter Correa apuntó al Gobierno nacional: "Todos los días tenemos una situación de cierre y despidos""

Escuelas: el Gobierno bonaerense invierte 1,8 mil millones de pesos en obras de gas

Día del Trabajador: mensaje autorreferencial de Milei y contra "el ajuste" de Kicillof

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Milei no dudó en condenar el atentado.

Filtran audios que involucrarían a Milei en un supuesto apoyo a una campaña contra Petro y Sheinbaum

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. 

Filoso cruce de Javier Alonso a Patricia Bullrich: "qué le pasa, está nerviosa?