Nicolás Kreplak: "El Gobierno nacional ataca al IOMA porque no tiene respuestas serias para la salud"

Luego de la Marcha Federal de Salud realizada esta semana en Buenos Aires , con réplicas en distintos puntos del país, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , cuestionó la respuesta del Gobierno nacional y aseguró que “frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”.

Kreplak sostuvo que el sistema sanitario argentino atraviesa una situación crítica como consecuencia de las políticas económicas impulsadas por la administración nacional y advirtió que “todos los sectores están siendo afectados: hospitales públicos, obras sociales, clínicas privadas, trabajadores de la salud, jubilados y pacientes”.

En ese marco, el funcionario recordó que la CGT denunció recientemente que gran parte de las obras sociales ya no logra cubrir el 80% del Programa Médico Obligatorio (PMO) , mientras que las empresas de medicina prepaga aumentaron sus cuotas más de un 400% desde el inicio de la actual gestión. Además, indicó que más de 742.000 personas perdieron cobertura de salud por pérdida de empleo o por no poder sostener el pago de una prepaga .

“El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta”, explicó.

El ministro también cuestionó el desfinanciamiento de políticas sanitarias y señaló que el gobierno nacional eliminó el programa Remediar, que durante 24 años garantizó medicamentos básicos a cerca de 20 millones de personas. “Hoy, uno de cada cuatro jubilados no toma todos los medicamentos que necesita porque no puede pagarlos”, afirmó.

En ese contexto, Kreplak sostuvo que la movilización federal reflejó una problemática extendida en todo el país. “En todo el país las y los trabajadores salieron a la calle. Le decimos basta al gobierno de Milei. La salud está organizada, organizaciones de pacientes, universidades, gremios, hospitales y distintos actores del sistema que ven cómo se deteriora el acceso a la atención y a los tratamientos, y no nos da lo mismo”, expresó.

La situación del IOMA

El titular de la cartera sanitaria también respondió a las críticas de funcionarios nacionales sobre el funcionamiento del IOMA y afirmó que “intentan instalar falsedades para desviar la discusión porque no tienen respuestas serias frente a la crisis que generaron”. “Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura”, agregó.

En ese sentido, precisó que entre 2023 y 2025 la obra social incrementó un 40% las consultas ambulatorias, un 8% las prácticas de diagnóstico por imágenes, un 27% la cobertura de medicamentos de alto costo y un 16% las autorizaciones de prótesis. Además, explicó que el deterioro económico impactó sobre el financiamiento del sistema: “Muchísimas personas dejaron de poder sostener segundas coberturas, o coberturas duplicadas y comenzaron a utilizar más el IOMA”. También señaló que “hoy el funcionamiento del IOMA se sostiene con los aportes de los empleados provinciales, porque los municipales, que también tienen IOMA, generan mensualmente un déficit cercano a los $10.000 millones para la obra social, debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios”.

Kreplak vinculó esta situación con el desfinanciamiento que, según indicó, atraviesa la Provincia por la deuda que mantiene el Estado nacional. “La deuda de Nación con la Provincia ya supera los $ 20 millones de millones. Mientras recortan recursos, medicamentos y programas sanitarios, después intentan responsabilizar a las provincias por las consecuencias de ese ajuste”, afirmó.

Finalmente, planteó que el debate actual excede lo presupuestario y sostuvo que “lo que está en discusión ya no es solamente una cuestión cuantitativa. Lo que está en discusión es si la salud va a seguir siendo un derecho para nuestro pueblo o si cada persona va a tener que arreglárselas sola frente a la enfermedad”. “Mientras el gobierno nacional ajusta y abandona políticas públicas esenciales, en la Provincia de Buenos Aires seguimos sosteniendo prestaciones, ampliando cobertura y defendiendo el derecho a la salud”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB