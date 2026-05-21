La actividad económica creció en marzo: 3,5% mensual y 5,5% interanual

La actividad económica creció en marzo, según el Indec.

La actividad económica registró en marzo un crecimiento interanual de 5,5%, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la medición desestacionalizada, el índice mostró una suba de 3,5% respecto de febrero, mientras que el componente tendencia-ciclo avanzó 0,4%. En el acumulado del primer trimestre de 2026, el EMAE exhibió un incremento de 1,7% en comparación con igual período del año anterior.

“El nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo”, celebró en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo. “Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico”, destacó el ministro en otro pasaje. “El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento”, siguió.

EMAE

De nuevo al informe, catorce de los quince sectores de actividad que componen el indicador registraron subas en la comparación interanual. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron Pesca, con una variación de 30,9%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un alza de 17,9%. La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida por Industria manufacturera, que creció 4,6%, y Explotación de minas y canteras, con un aumento de 16,3%. En conjunto, estos sectores aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En el resto de los sectores también se observaron variaciones positivas, entre ellas Construcción (7,6%), Electricidad, gas y agua (5,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (2,2%), siempre en comparación con igual mes de 2025. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2057537770797908164?s=20&partner=&hide_thread=false EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ALCANZÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO EN MARZO



En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025

Con este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026 Por su parte, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria fue el único sector que registró una caída interanual, con una variación de -1,2%, lo que implicó una incidencia negativa de 0,1 puntos porcentuales sobre el nivel general del EMAE. Fuente: Agencia DIB

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