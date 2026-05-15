Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Cacarea que nos quiere 'contagiar' su pasión por combatir el delito"

La imagen irónica con la que Javier Alonso acompañó su posteo contra Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , celebró este jueves la realización un megaoperativo de control en las villas de la Ciudad llamado “Tormenta Negra” . El día anterior, en tanto, anunció “un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del Conurbano” . A esto le respondió en sus redes sociales el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso : “ Hoy hizo gala de su necesidad de figurar y cacareó en los medios que busca ‘contagiarnos’ su pasión por combatir el delito ”, pero “ los argentinos no olvidamos que usted es Macri, y como tal, lo único que nos puede contagiar es su insana codicia ”. Agregó con ironía: “Si concreta su muro, espero que contemple un permiso de ingreso para sus antiguos vecinos de Vicente López ”.

Sobre que Macri “busca ‘contagiarnos’ su pasión de combatir el delito”, Alonso señaló que “la realidad indica lo contrario: tras nuestro operativo de saturación en el barrio Ejército de los Andes, nosotros les demostramos cómo se debe trabajar ”.

Alonso hizo así mención a un operativo masivo de efectivos policiales y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en “Fuerte Apache” , en el partido de Tres de Febrero , donde se realizaron múltiples allanamientos contra integrantes de al menos dos bandas narco.

“Celebramos que nos sigan”

El ministro bonaerense continuó: “Celebramos que nos sigan. No queremos nuevos ‘Pequeños J’ que lleven a nuestros barrios la droga que circula libremente por la Ciudad”.

“Este abordaje serio de la seguridad -resaltó Alonso- es más útil que proyectar muros. ¿O será que lo puede la codicia por la obra pública? Si concreta su muro, espero que contemple un permiso de ingreso para sus antiguos vecinos de Vicente López”.

“Nos enorgullece que siga nuestro ejemplo con tan pocas horas de diferencia. Es una conducta coherente: sus fuerzas especiales son capacitadas por las nuestras hace años para alcanzar niveles profesionales de operatividad. Siga atento a nuestra gestión; siempre es bueno que aprenda de quienes obtienen resultados reales”, cerró Javier Alonso.

Fuente: Agencia DIB