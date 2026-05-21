jueves 21 de mayo de 2026
21 de mayo de 2026 - 20:07

La Defensoría del Pueblo advirtió por el impacto de la reducción de la Zona Fría y pidió no aprobarla

El organismo analizó el proyecto de ley y dio argumentos sobre por qué no debería aprobarse.

Por Agencia DIB
El régimen de Zona Fría afecta las facturas por el gas natural.&nbsp;

El régimen de Zona Fría afecta las facturas por el gas natural. 

La Defensoría del Pueblo bonaerense advirtió que la ley que reduce el alcance de la llamada Zona Fría, un régimen de subsidios al consumo de gas natural, “afectará los derechos de los habitantes de más de 90 municipios de la provincia” cuyas facturas aumentarán entre un 30 y un 50% y bajo ese argumento le pidió al Congreso que no la apruebe.

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La Defensoría emitió la resolución 3/26, fechada el martes pasado, en la que realizó un extenso análisis del funcionamiento de la zona fría y los efectos que tendrá acortarla y recomienda a “los presidentes de ambas Cámaras” del Congreso no aprobar el proyecto. Pero al día siguiente Diputados le dio media sanción y ahora solo resta que la trate el Senado, donde habría respaldo necesario para hacerlo ley.

En su análisis, el organismo puntualiza que de aprobarse la iniciativa del Gobierno, “sólo los hogares vulnerables” ubicados en los municipios que dejarían de estar comprendidas en la Zona Fría -94 ciudades en la provincia de Buenos Aires- seguirían recibiendo el subsidio “ya que para el resto de los usuarios se perderá la cobertura ampliada, sin perjuicio de habitar también allí”.

Además, la Defensoría resalta que aún para aquellos usuarios que se mantenga el beneficio, este se verá reducido debido a que el proyecto también cambia la forma de calcularlo: ya no se lo hace sobre el total de la boleta, sino exclusivamente sobre el componente gas: “sin sin tener en cuenta los cargos por distribución, tasas y demás cargos” lo que implica que el subsidio será por un monto menor.

Además, el organismo hace un recorrido del entramado legal que proteger el acceso a los servicios básicos como el gas, a los que considera protegido por tratados y convenciones internacionales a los que ha suscripto Argentina.

Fuente: Agencia DIB.

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