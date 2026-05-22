La Anmat prohibió la venta de productos de limpieza

Productos de limpieza.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, comercialización, distribución y publicidad en todo el país de todos los productos domisanitarios de la marca Maxus, luego de detectar que eran ofrecidos sin contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

La disposición, publicada este viernes en el Boletín Oficial, también alcanza a las plataformas de venta electrónica y permanecerá vigente hasta que la firma regularice su situación ante el organismo nacional.

La prohibición incluye todos los lotes de productos comercializados bajo esa marca, entre ellos desinfectantes, limpiapisos, lavandina en polvo, detergentes, desengrasantes, aromatizantes, suavizantes para ropa, productos para piletas, ceras, lustra muebles, shampoo para autos y quitamanchas, además de cualquier otro artículo domisanitario elaborado o distribuido por la empresa.

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