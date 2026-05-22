viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 10:55

El Gobierno anunció una récord histórico en la cosecha de la campaña 2025/26

La trilla de los seis cultivos principales alcanzó a 163 millones de toneladas. Es un incremento de más del 21% con respecto al ciclo anterior.

Por Agencia DIB
cosechadora

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó en sus redes sociales que la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional alcanzó un récord de 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026.

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La cifra, basada en datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, representa un máximo histórico y un incremento del 21,25% en comparación con el ciclo anterior, indicó el jefe del Palacio de Hacienda.

Soja y maíz

Según el desglose de los datos oficiales, la soja alcanzó los 49,9 millones de toneladas, con un rinde promedio de 30,6 qq/ha.

Por su parte, el maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, cifra que constituye un récord para los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea (qq/ha).

Más cifras

Caputo también destacó los resultados de los otros cultivos.

  • Girasol: marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha
  • Trigo: registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica.
  • Cebada: 5,6 millones de toneladas.
  • Sorgo: 2,4 millones de toneladas.

Fuente: Agencia DIB

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