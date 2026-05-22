Universidades: a la semana de huelga docente se suman dos días más de los nodocentes

El conflicto de los trabajadores universitarios se sigue profundizando tras la Marcha Federal del 12 de mayo . Ahora son los nodocentes de todo el país los que agregarán días sin clases a la semana ya anunciada por los profesores . De ese modo, estos trabajadores anunciaron que pararán el 29 de mayo (último día de la huelga docente), y el 3 y 4 de junio , es decir, miércoles y jueves de la semana siguiente .

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El conflicto se desarrolla en un momento clave del calendario académico , ya que durante esas semanas habrá mesas de exámenes finales y parciales en distintas unidades académicas.

Los gremios nodocentes universitarios de todo el país nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) profundizarán el plan de lucha en reclamo de la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, la apertura de paritarias y mejoras salariales urgentes, entre otros pedidos dirigidos al Gobierno nacional .

En un extenso comunicado, la FATUN consideró que “a 212 días de la promulgación de la Ley Nacional 27.795 de Financiamiento Universitario”, ésta todavía no se aplicó y el Poder Ejecutivo “somete a las y los trabajadores docentes y nodocentes a los más bajos niveles salariales desde la recuperación de la democracia en 1983”.

Además, afirman que “seguimos realizando múltiples acciones gremiales, gestiones políticas con legisladores nacionales y gobernadores, y presentaciones judiciales para una justa recomposición salarial y la inmediata convocatoria a la Negociación Colectiva de Nivel General”.

Alerta y movilización

De ese modo, se resolvió “continuar en Estado de Alerta y Movilización de las y los Trabajadores Nodocentes de las UU.NN., realizando en unidad acciones gremiales, políticas y judiciales en la profundización de nuestra lucha por el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

También, “exigir el cumplimiento de la Negociación Colectiva, con la convocatoria a la Comisión Paritaria de Nivel General, para tratar la recomposición salarial, la capacitación, la salud y las condiciones laborales de las y los trabajadores Nodocentes de las UU.NN.”.

Y “sostener la continuidad del plan de lucha por las próximas cuatro semanas con acciones de protesta y visibilización, con paros sin concurrencia a los lugares de trabajo los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio”.

Entre los trabajadores nodocentes se encuentran empleados encargados de tareas de limpieza, apertura de sedes y funciones administrativas, por lo que las jornadas de huelga podrían impedir el normal dictado de clases y la actividad cotidiana en las facultades.

Fuente: Agencia DIB