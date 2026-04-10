Estatales de ATE anunciaron un paro nacional con movilización el martes 21 de abril

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) realizará el martes 21 de abril un paro nacional con movilización en reclamo por la reapertura de paritarias y en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno de Javier Milei por la situación salarial del sector público y recortes como los del Servicio Meteorológico Nacional y el ajuste en el INTA .

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"Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", disparó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Y planteó que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Según indicaron desde el sindicato, la medida de fuerza también será para "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Además, Aguiar destacó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y advirtió: "Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad".

Cabe destacar que la medida de fuerza impactará en la administración pública de la provincia de Buenos Aires con el cese de actividades en varias oficinas, al tiempo que también afectará, por ejemplo, en escuelas públicas ya que muchos auxiliares están afiliados a este gremio.

"Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más", arremetió Aguiar, quien destacó que "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2042331310052819311&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE DEFINIÓ PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN PARA EL 21 POR LA REAPERTURA DE PARITARIAS!!



SI NO HAY PLATA, NO HABRÁ PAZ SOCIAL!!



El Gobierno sigue DESTROZANDO LOS SALARIOS y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder… pic.twitter.com/IYX0uU0pbD — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 9, 2026

A fin de mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos, junto con el pago de una suma fija extraordinaria. El esquema, rechazado por ATE y aprobado por UPCN, prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

En ese marco, Aguiar aprovechó la oportunidad para referirse a la polémica que generó el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, a quienes se les otorgaron el equivalente de hasta US$ 350.000.

"Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios", sentenció el secretario general de ATE Nacional, en relación al escándalo por los créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del Gobierno

En paralelo a la convocatoria del paro, ATE también resolvió acompañar la movilización de trabajadores de la fábrica FATE a la Plaza de Mayo, prevista para el martes 14 de abril.