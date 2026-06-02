martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 12:49

INTA: una cautelar frenó el cierre de una estación experimental bonaerense

El fallo tiene una vigencia de seis meses y frena la venta de un importante predio que el Estado nacional tiene en el conurbano bonaerense.

Por Agencia DIB
Novedades en el INTA.

Novedades en el INTA.

El fuerte ajuste con el que avanzó el Gobierno de Javier Milei con el INTA en lo que va del año, encontró ahora un freno en la Justicia. A través de una medida cautelar, un juzgado federal de San Martín anuló el cierre de la estación experimental que el organismo tiene en el conurbano y que se avance con despidos.

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El fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 tiene una vigencia de seis meses y frena la venta de un importante predio que el Estado nacional tiene en el conurbano bonaerense.

En concreto, la acción de amparo fue promovida contra la Resolución 27/26 firmada por las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esa norma suprimió la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA - AMBA) del INTA y sus 9 agencias de extensión a la vez que traspasaba sus inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que los venda o subaste.

La decisión firmada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó a las autoridades a abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

El achicamiento del INTA

“Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional. Y agregó: “Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”.

Cabe recordar que el INTA tiene unas 50.000 hectáreas de tierra sin uso distribuidas por todo el país y también edificios en ubicaciones privilegiadas de algunas ciudades. En este caso puntual son 33 hectáreas ubicadas entre Hurlingham e Ituzaingó que valen millones de dólares.

En este contexto, el Gobierno nacional puso en marcha a principio de mayo un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores del INTA, en línea con el proceso de ajuste sobre organismos del Estado que impulsa la administración de Javier Milei. El objetivo es reducir un 20% la planta de unos 5.900 trabajadores.

Fuente: Agencia DIB

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