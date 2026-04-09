Javier Milei defendió los préstamos del Banco Nación a funcionarios: "¿Haber tomado ese crédito mató gente?"

El presidente Javier Milei defendió a los funcionarios que tomaron créditos del Banco Nación y volvió a cargar contra el periodismo durante una entrevista en la TV Pública . “El 95% de los periodistas son delincuentes”, afirmó.

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Las declaraciones se dieron en una conversación con Antonio Aracre -economista, ex CEO de Syngenta Latam Sur y exjefe de asesores de Alberto Fernández - y el analista Ramiro Castiñeira . En ese marco, el mandatario también denunció una presunta campaña de espionaje internacional: “No vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose en un país tratando de desestabilizar a un Gobierno”.

Con relación a los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y diputados aliados, con tasas del 4,5% y plazos de hasta 30 años, Milei sostuvo: “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”. Y agregó: “Vamos a poner en estos términos, si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es…, nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿Haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?”.

El Presidente también respaldó a Manuel Adorni , en medio del avance de una causa judicial en la que se investiga su crecimiento patrimonial, y lo definió como un “maravilloso jefe de Gabinete”.

Javier Milei y la economía

En materia económica, reconoció que el primer trimestre de 2026 “fue difícil”, pero proyectó una mejora en los próximos meses. “Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”, sostuvo. “La actividad a partir de abril va a mejorar. Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, indicó. Además, aseguró que “se va a empezar a recomponer el deterioro que hubo en el primer trimestre”.

Sobre el programa económico, reafirmó su postura: “No voy a resignar el equilibrio fiscal, voy a seguir manteniendo la dureza fiscal, la motosierra sigue encendida”. Y agregó: “El Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación”.

Consultado por el tipo de cambio, respondió a las críticas de economistas: “Dicen eso porque son brutos o porque tienen a sus clientes comprados en un tipo de cambio más alto”. En tanto, sobre una eventual dolarización, afirmó que el principal obstáculo es que “la gente no quiere dolarizar”, y remarcó que, pese a que su gestión habilitó el uso de dólares, los argentinos optaron por seguir utilizando pesos.

Por último, volvió a cuestionar a distintos actores económicos y mediáticos. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, reiteró, y apuntó también contra los empresarios Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca. “Como yo no cedo a los privilegios del statu quo, me tiran basura”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB