martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 14:48

Trabajadores del SMN alertan por 240 despidos y van al paro

Empleados del organismo dependiente del Ministerio de Defensa denuncian una masiva reducción del personal. El impacto en la provincia.

Por Agencia DIB
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en alerta.&nbsp;

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en alerta. 

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Tal como contó a mediados de marzo Agencia DIB, la idea de la administración nacional es avanzar con 240 cesantías antes del 10 de abril, alrededor del 25% del total del personal, que en la actualidad es de 972.

La decisión afecta a la sede central y estaciones en todo el país. En ese sentido, son unas 18 en el interior de la provincia de Buenos Aires, que van desde la de Mar del Plata hasta Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio, entre otras. De la sede de la Ciudad de Buenos Aires despedirían a 110 empleados, mientras que suman 130 los que están en la mira y se desempeñan en las estaciones meteorológicas del país.

La medida, según denuncian los trabajadores, deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo, ya que quedaría con unas 540 personas cuando el número correcto para su desarrollo debería rondar los 1200.

Cabe destacar que desde 2024 se registra una reducción de personal en el organismo producto de despidos, jubilaciones y renuncias, lo que generó que la planta actual esté por debajo de la cantidad necesaria para garantizar el funcionamiento pleno del servicio.

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“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico. Para que funcione mejor, el camino es otro: invertir, fortalecer los equipos y sumar gente”, señaló la comunicadora meteorológica Cindy Fernández.

Actualmente el SMN se rige bajo los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los datos recolectados permiten elaborar estadísticas utilizadas en distintas áreas, como en el sector agropecuario. Eso sirve para enfrentar los desafíos ambientales, basados en la evidencia empírica de datos certeros.

Y más allá de que la falta de personal impacta en la calidad de los pronósticos, también crece el riesgo en actividades como la aviación. De hecho, cada vuelo que despega se planifica en base a información meteorológica precisa y actualizada, lo que permite elegir una mejor ruta y evaluar las condiciones en aeropuertos para el aterrizaje.

Frente a esto, desde el gremio ATE explicaron que el recorte "dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos. Cada puesto que se elimina aumenta el riesgo: para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria".

Fuente: Agencia DIB

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