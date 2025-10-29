miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 12:59

Empezó el recuento de votos y la Justicia pidió debatir PASO y BUP rumbo a 2027

El juez federal Alejo Ramos Padilla inauguró el escrutinio definitivo de las elecciones y dejó un mensaje a los partidos para dentro de dos años.

Por Agencia DIB
El escrutinio definitivo se hace en el Pasaje Dardo Rocha.&nbsp;

El escrutinio definitivo se hace en el Pasaje Dardo Rocha. 

El escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses se realiza, como es habitual, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.&nbsp;

El escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses se realiza, como es habitual, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. 

Más noticias
Milei y Kicillof en la primera reunión del Presidente y los gobernadores. (Presidencia)

Sin convocar a Kicillof, Milei recibirá este jueves a la mayoría de los gobernadores
El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso y buscará que se trate el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso

“Quedarán para los próximos meses, para el año 2026, cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación. Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la Boleta Única Papel. Cómo reintegrar o cómo recuperar el sistema democrático y de organización de los partidos políticos”, expresó Ramos Padilla al inaugurar el recuento que se lleva adelante en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

Allí, fiscales y autoridades de los principales partidos participarán durante varios días del escrutinio que, hasta el 99% escrutado el domingo, arrojó un triunfo a la lista de La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria por 0,54%. Y aunque como informó Agencia DIBfaltaron contar” 132.789 sufragios, es difícil que haya un cambio de fondo, salvo que sean muchas las mesas observadas.

Hasta el momento, La Libertad Avanza cosechó 3.605.127 votos (41,45%) en la categoría de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seguida por Fuerza Patria con 3.558.527 sufragios (40,91%). Esto permitió meter 17 legisladores a la alianza de Javier Milei y 16 al peronismo.

El futuro de las PASO

Ramos Padilla recordó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron suspendidas en esta elección en la provincia de Buenos Aires, pero consideró que el debate sobre su continuidad “sin lugar a dudas se va a dar el año que viene”. Y dejó un mensaje: “Una pequeña sugerencia a los candidatos electos: poder actuar con tiempo es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales” para evitar que la discusión “se haga en un año no electoral”.

Sin embargo, el magistrado no sólo hizo hincapié en las primarias y en futuro de la BUP, ya que sumó una polémica que tiene que ver con la subrepresentación bonaerense en el Congreso. “Elegimos 35 diputados, son 70 los diputados bonaerenses, pero representan casi el 40% del padrón electoral. El debate sobre la representación, la modernización y el fortalecimiento de la vida partidaria son temas que también estamos con ganas de participar”, cerró. (DIB)

Temas
Ver más

Sin convocar a Kicillof, Milei recibirá este jueves a la mayoría de los gobernadores

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso

La Corte Suprema rechazó un recurso de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

Kicillof se mostró tras la elección y dijo que "vivimos una emergencia social"

La Justicia comienza el recuento de votos y Fuerza Patria no pierde la esperanza

Reforma laboral: cuáles son los principales puntos de la nueva ley que impulsa el Gobierno

Diego Santilli toma impulso para 2027: "Me gustaría ser gobernador"

"Parezco Mastantuono": Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó en vivo

Kicillof defendió el desdoblamiento y dijo que se vienen "reformas nefastas"

Sumados, el voto nulo y el blanco terminaron en cuarto lugar en la provincia

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Milei y Kicillof en la primera reunión del Presidente y los gobernadores. (Presidencia)

Sin convocar a Kicillof, Milei recibirá este jueves a la mayoría de los gobernadores

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El escrutinio definitivo se hace en el Pasaje Dardo Rocha. 

Empezó el recuento de votos y la Justicia pidió debatir PASO y BUP rumbo a 2027

Por  Agencia DIB