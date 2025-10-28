La Justicia comienza el recuento de votos y Fuerza Patria no pierde la esperanza

La Justicia nacional electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires comenzará este miércoles con en el escrutinio definitivo de la elección que arrojó, por el momento, ganador a la lista de La Libertad Avanza que llevó como primer candidato a Diego Santilli por 46.600 votos.

El número final oficial, que podría conocerse hacia el fin de semana, es seguido de cerca por Fuerza Patria que se esperanza con dar vuelta el resultado, algo que si bien no mancharía la excelente performance libertaria, dejaría una foto algo diferente con el peronismo ganador. Además, le daría un diputado nacional más a este sector y le restaría uno a LLA.

El recuento que se hará en el Pasaje Dardo Rocha comenzará luego que el escrutinio provisorio llegó al 99%, dejando “afuera” 132.789 sufragios que podrían hacer variar la diferencia entre los principales oponentes.

Sin embargo, es complejo que haya un cambio de fondo, aunque lo que sí entrará en juego serán los votos considerados nulos que llegaron al 2,28% del total, es decir 206.177. Allí estará puesta la mirada de los fiscales, porque los votos impugnados y recurridos (que son los que suelen reclamarse) son muy pocos: 6.400.

resultados

Los resultados de las elecciones

La Junta ordenó a los apoderados y los fiscales de las agrupaciones políticas que participaron de la compulsa acreditarse para las jornadas que arrancan el miércoles. Cada fuerza podrá llevar hasta 50 fiscales que podrían seguir el recuento de las más de 36.000 mesas de votación y pedir eventualmente la apertura de urnas en los casos que existieran votos impugnados o dudas en el recuento de las actas.

Hasta el momento, La Libertad Avanza cosechó 3.605.127 votos (41,45%) en la categoría de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seguida por Fuerza Patria con 3.558.527 sufragios (40,91%). Esto permitió meter 17 legisladores a la alianza de Javier Milei y 16 al peronismo. En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores –Unidad obtuvo 438.747 votos (5,04%) y sumará dos bancas, y el resto no llegó al piso de los 3 puntos.

“Son 38.000 votos de 9 millones. Para colmo, hay ocho provincias donde los resultados son muy mínimos”, expresó el gobernador Axel Kicillof al analizar la performance electoral. “Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5%. Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre”, agregó, aunque reconoció que si bien la diferencia es “muy, muy pequeña, ganó La Libertad Avanza”. (DIB)