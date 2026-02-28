El Gobierno elevó el nivel de seguridad mientras celebró el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado un masivo ataque militar contra Irán que ubica a Medio Oriente en una situación de guerra abierta tras registrarse fuertes explosiones en Teherán. Frente a la situación, el Gobierno nacional elevó el nivel de seguridad a “alto” . La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros” . Mientras tanto, desde la Cancillería se mostró el apoyo a las acciones conjuntas realizadas para “neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional” .

En el comunicado oficial de la Oficina del Presidente se señala que Javier Milei “ ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino , en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”.

El texto continúa: “La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

“En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos , incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”, se afirma.

El comunicado prosigue: “Por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Alerta en las fronteras

También “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”.

El esquema contempla “la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad”.

El texto cierra: “El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alt tensión”.

“Para consolidar un marco de paz”

Al mismo momento del comunicado de la OPRA, la Cancillería publicó un mensaje en el que explicita el apoyo a las acciones conjuntas realizadas para “neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.

“La República Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera”, marcó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acusaciones

En el Gobierno indicaron que la República Islámica de Irán no ha desmantelado completamente su programa nuclear, y se acusa al régimen de operar de manera desestabilizadora en distintos países de la región. En paralelo, condenaron los contraataques contra Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait.

Por último, la Cancillería reafirmó su solidaridad con el pueblo iraní, “que a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional”, a la vez que recordaron el atentado contra la sede de la AMIA, que tiene como responsables al régimen de ese país.

Fuente: Agencia DIB