El dólar mayorista quebró por primera vez el techo de la banda e intervino el BCRA

El dólar oficial mayorista quebró por primera vez el techo del régimen de flotación diseñado por el Gobierno nacional. Ante esta situación, el Banco Central (BCRA) intervino con u$s53 millones, muy por encima de la especulación del mercado. Así y todo, la divisa cerró en $1435 para la compra y los $1.474,50 para la venta, sensiblemente por encima del techo de la banda.

Cabe recordar que el Gobierno selló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de abril, que comprometió desembolsos por u$s20.000 millones, en tramos, para las reservas del Banco Central (BCRA). Como parte de la planificación, se habilitó la Fase 3 del programa económico, con dos ejes: la liberación parcial del cepo para personas humanas (no para empresas) y la adopción de un régimen de flotación entre bandas para el dólar.

El esquema de flotación definió un corredor para el tipo de cambio mayorista, con un piso y un techo dentro de los cuales el precio flota libremente. En el arranque, el rango quedó entre $ 1000 y $ 1400; si la cotización tocara alguno de esos límites, el BCRA debe intervenir. Tras las actualizaciones, el piso se ubicó en $952 y el techo en $1474,30. Así, el margen de flotación quedó más cerca del límite superior por la dinámica reciente del mercado.

Cierre del mercado cambiario Este miércoles 17 de septiembre, el marcado cambiario cerró una jornada agitada, que mantuvo la atención de los inversores ante el repunte del valor del dólar.

Dólar Oficial: El dólar minorista cerró en $1.435 para la compra y $1.475 para la venta en Banco Nación, marcando una suba de $5 en el día. El promedio en otros bancos se ubicó en $1.489,74.

El dólar minorista cerró en $1.435 para la compra y $1.475 para la venta en Banco Nación, marcando una suba de $5 en el día. El promedio en otros bancos se ubicó en $1.489,74. Dólar Mayorista: La cotización alcanzó los $1.474,50, superando por primera vez el techo de la banda de flotación ($1.474,40). Este movimiento habilita al Banco Central (BCRA) a vender reservas para contener el precio. Embed #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/g9kLlo93Ed #ReservasBCRA pic.twitter.com/BwLBsxrvrW — BCRA (@BancoCentral_AR) September 17, 2025 Dólar Blue: El dólar informal operó con una suba del 1,05%, cotizando a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

El dólar informal operó con una suba del 1,05%, cotizando a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta. Dólares Financieros: Los tipos de cambio bursátiles también cerraron en alza. El MEP subió a $1.480,47 (+0,7%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó a $1.494,54 (+0,8%).

Los tipos de cambio bursátiles también cerraron en alza. El MEP subió a $1.480,47 (+0,7%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó a $1.494,54 (+0,8%). Reservas: Las reservas internacionales del BCRA perforaron el piso de los US$40.000 millones, ubicándose el lunes en US$39.875 millones. A pesar de caer por debajo de esa marca, representaron una leve suba de US$27 millones en comparación con el día hábil anterior. (DIB con información de Noticias Argentinas)

