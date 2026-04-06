Javier Milei recibió a presidente de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que fue el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió como mandatario de Chile el 11 de marzo último.

La visita de Kast a la Argentina reforzó una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Los dos mandatarios coincidieron en “seguir trabajando en una agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico”, se informó en un comunicado conjunto.

Los Presidentes instruyeron a los cancilleres - el argentino Pablo Quirno y el chileno Francisco Pérez Mackenna - a mantener una reunión de trabajo ampliada en la que “coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado; fomentando la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías”, informó Noticias Argentinas.

Coincidencias entre cancilleres

En materia de seguridad pública, los cancilleres conversaron sobre la lucha "contra el crimen organizado transnacional y delitos conexos". En este sentido, Chile agradeció “los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza”.

Quirno y Pérez Mackenna destacaron como un tema prioritario la necesidad de mejorar la conectividad física y digital entre Argentina y Chile a través de la modernización de los pasos fronterizos y la optimización de los procedimientos de control en frontera a través de la digitalización, simplificación y mayor coordinación entre las autoridades competentes a fin de facilitar el tránsito de turistas y mercaderías y reducir los tiempos de espera, siempre resguardando adecuados estándares de seguridad. En esta línea, coincidieron en avanzar en el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios.

Balance positivo

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Gabriel Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Fuente Agencia DIB