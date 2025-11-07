viernes 07 de noviembre de 2025
Dos mujeres son candidatas a suceder a Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense

Aunque hay otros postulantes para suceder a Máximo Kirchner, asoman con fuerza Mariel Fernández (intendenta de Moreno) y la vicegobernadora Verónica Magario.

El mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense culmina el 18 de diciembre -aunque todavía no se convocó a elecciones- y dos mujeres se perfilan para sucederlo, en medio de las repercusiones por la derrota en los comicios del 26 de octubre.

Por un lado, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, muy cercana a Cristina Kirchner. Por el otro, los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que apoyan al gobernador Axel Kicillof ven con buenos ojos que sea la vicegobernadora Verónica Magario quien presida el justicialismo provincial.

Mariel Fernández, ¿de Moreno a presidir el PJ?

Mariel Fernández, integrante del Movimiento Evita, no ocultó sus deseos durante un programa periodístico. En el streaming Uno Tres Cinco, la intendenta expresó que “lo que necesitamos es que el partido no sea un elemento de disputa sino de construcción. Un partido que interpele, que recorra, que escuche mucho. Hoy no sucede”.

Magario tiene consenso

La candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario como sucesora de Máximo Kirchner en el PJ provincial cuenta con el apoyo de varios intendentes cercanos a Kicillof (quien desistió de ser candidato) aunque también habría otros postulantes como el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En medio de tantas especulaciones la que sí parece claro es que Máximo Kirchner no sería reelegido al frente del partido en la provincia de Buenos Aires.

