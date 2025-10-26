Máximo Kirchner: "A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga cómo votar"

Máximo Kirchner votó en La Plata y cuestionó al Gobierno por el acuerdo con Estados Unidos.

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner , votó este domingo en la ciudad de La Plata y criticó con dureza las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump , quien había opinado sobre las elecciones argentinas y expresado su apoyo al gobierno de Javier Milei .

“A nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo tenemos que votar en el nuestro. Son principios básicos. Más allá de las diferencias que tengamos, tenemos que recuperar la autoestima y defender la soberanía nacional”, afirmó el diputado ante la prensa, tras emitir su voto.

Kirchner sostuvo que la Argentina atraviesa “situaciones de humillación nacional” y pidió “poner en valor los recursos naturales”. En ese sentido, expresó: “No puede ser que un señor de otro país diga que la Argentina se está muriendo y que si no se vota a determinado espacio político el país se muere. La Argentina es soberana, es libre y no puede seguir sometiéndose a estas situaciones”.

En su mensaje, el líder peronista llamó a “cuidar el país entre todos”, más allá de las diferencias políticas. “Vivimos en el mismo país, tenemos la misma bandera y compartimos intereses comunes, aunque quieran hacernos creer que no”, dijo.

También cuestionó la política económica del Gobierno y sus vínculos con Estados Unidos. “Los argentinos compran dólares y Estados Unidos compra pesos. Eso no funcionó jamás”, advirtió. Y apuntó directamente contra el ministro de Economía: “Si esto hubiera funcionado, no se hubiera tirado sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos como lo hizo. Tienen que tener un rapto de humildad y reconocer que las ideas que aplicaron no funcionaron”.

Kirchner también se refirió al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a quien acusó de “agredir a una fuerza política en particular”. “Ya lo vivimos -recordó- cuando Anne Krueger nos decía qué hacer o cuando Paul O’Neill en 2001 decía que los plomeros estadounidenses querían saber en qué gastábamos la plata los argentinos. No podemos volver a ser colonia de nadie”, enfatizó.

El dirigente llamó a “tener relaciones maduras con todos los países del mundo”, pero subrayó que “no pueden repetirse las situaciones de humillación que está sufriendo el pueblo argentino”.

Kirchner también vinculó su análisis al debate económico local. “Lo que pasó con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o la Ley Bases demostró que esas medidas no trajeron prosperidad ni crecimiento. Dijeron que iban a poner a la Argentina de pie, pero pasó lo contrario”, evaluó.

Finalmente, reclamó al Gobierno nacional “escuchar a la sociedad” y “darle herramientas para salir adelante”. “El pueblo argentino sabe trabajar, sabe producir y sabe levantarse. Pero si no se le da esa posibilidad, es muy difícil. Lo que se necesita es dignidad y soberanía”, concluyó.