viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 10:06

Distinguen a Mario Ishii con un doctorado honoris causa en Estados Unidos

La Universidad del Medio Oeste distinguió al senador bonaerense y ex intendente por su “liderazgo global”.

Por Agencia DIB
Mario Ishii distinguido en Estados Unidos.&nbsp;

Mario Ishii distinguido en Estados Unidos. 

El senador bonaerense y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii recibió en Estados Unidos el título honorífico de Doctor Honoris Causa en Filosofía en Liderazgo Global, otorgado por la Midwest University de Missouri, en el marco del 40° aniversario de esa casa de altos estudios.

Más noticias
La imagen irónica con la que Javier Alonso acompañó su posteo contra Jorge Macri.

Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Cacarea que nos quiere 'contagiar' su pasión por combatir el delito"
Trabajadores de la empresa AySA. 

Nación lanzó la licitación para vender AySA y avanza con otras privatizaciones

La distinción reconoce su trayectoria pública, su compromiso con la educación, la inclusión social y el desarrollo de ciudades del aprendizaje, así como su trabajo sostenido para acercar la universidad a los hijos e hijas de trabajadores. “Agradezco este reconocimiento, que representa un gran honor y me impulsa a seguir trabajando con compromiso y convicción”, expresó Ishii, vicepresidente de Latam Unesco.

El título llega en un momento en el que el senador impulsa en José C. Paz el desarrollo de un Polo Universitario Internacional que en los últimos meses sumó convenios con instituciones de China, Estados Unidos y Corea, incorporando carreras vinculadas a inteligencia artificial, tecnología y nuevas industrias.

El reconocimiento internacional pone en valor una trayectoria marcada por la defensa de la educación pública, la integración del conocimiento con la realidad social y la convicción de que el acceso al saber es una herramienta concreta para transformar comunidades.

La distinción también reconoce el camino iniciado desde ese municipio del conurbano como parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de Unesco, con una agenda que busca preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI.

Durante la ceremonia, el presidente y fundador de Midwest University, James Song, brindó la Laudatio en la que destacó los méritos y la acción ejemplar de Ishii, antes de entregarle el diploma y la medalla que lo distinguen con este título honorífico. El doctorado otorgado representa, según se informó, un reconocimiento a una vida pública orientada a fortalecer el acceso a la educación, inclusión y justicia social.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Javier Alonso cruzó a Jorge Macri: "Cacarea que nos quiere 'contagiar' su pasión por combatir el delito"

Nación lanzó la licitación para vender AySA y avanza con otras privatizaciones

Punta Mogotes: Mar del Plata reclama en la Justicia el traspaso del complejo

Golpe de la izquierda en SUTEBA: se quedó con la seccional más grande, La Matanza

Abad homenajeó a Brandoni en el Senado: "Fue mucho más que un actor, un gran ciudadano argentino"

Levantaron el secreto fiscal del diputado Adorni y el contratista complicó más a su hermano Manuel

Kicillof recibe otra vez a intendentes, pero esta vez por los recortes en salud

El Gobierno avanza con la venta de AySA para obtener unos US$500 millones

La Plata: Kicillof y Alak encabezan la inauguración de un Curso de Formación Política

Sin Roberto Baradel, el oficialismo retuvo la conducción de Suteba

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajadores de la empresa AySA. 

Nación lanzó la licitación para vender AySA y avanza con otras privatizaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La empresa láctea La Suipachense.

Reabre La Suipachense después de estar paralizada durante nueve meses