Distinguen a Mario Ishii con un doctorado honoris causa en Estados Unidos

El senador bonaerense y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii recibió en Estados Unidos el título honorífico de Doctor Honoris Causa en Filosofía en Liderazgo Global, otorgado por la Midwest University de Missouri, en el marco del 40° aniversario de esa casa de altos estudios.

La distinción reconoce su trayectoria pública, su compromiso con la educación, la inclusión social y el desarrollo de ciudades del aprendizaje, así como su trabajo sostenido para acercar la universidad a los hijos e hijas de trabajadores. “Agradezco este reconocimiento, que representa un gran honor y me impulsa a seguir trabajando con compromiso y convicción”, expresó Ishii, vicepresidente de Latam Unesco.

El título llega en un momento en el que el senador impulsa en José C. Paz el desarrollo de un Polo Universitario Internacional que en los últimos meses sumó convenios con instituciones de China, Estados Unidos y Corea, incorporando carreras vinculadas a inteligencia artificial, tecnología y nuevas industrias.

El reconocimiento internacional pone en valor una trayectoria marcada por la defensa de la educación pública, la integración del conocimiento con la realidad social y la convicción de que el acceso al saber es una herramienta concreta para transformar comunidades.

La distinción también reconoce el camino iniciado desde ese municipio del conurbano como parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de Unesco, con una agenda que busca preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI.

Durante la ceremonia, el presidente y fundador de Midwest University, James Song, brindó la Laudatio en la que destacó los méritos y la acción ejemplar de Ishii, antes de entregarle el diploma y la medalla que lo distinguen con este título honorífico. El doctorado otorgado representa, según se informó, un reconocimiento a una vida pública orientada a fortalecer el acceso a la educación, inclusión y justicia social.

Fuente: Agencia DIB