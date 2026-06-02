martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 20:47

El IOMA anunció que canceló la deuda con el Garrahan, pero reconoció una parte de lo reclamado

La obra social giró el 15% de lo que exigía la dirección del Hospital, con mayoría del Gobierno nacional. IOMA propuso un auditoria sobre la parte que desconoce.

El ingreso del Hospital Garrahan.&nbsp;

El ingreso del Hospital Garrahan. 

Archivo DIB.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) canceló toda la deuda con el hospital de pediatría Garrahan. O al menos toda la deuda reconocida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que asciende al 15% de lo que el centro de salud pediátrica le reclamaba.

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El monto enviado asciende a más de 1230 millones de pesos, que son los fondos adeudados que la obra social de los estatales bonaerenses reconoce como válidos tras una auditoría interna. El 85% restante (de un total de más de 9000 millones) no cuenta con el respaldo necesario y por lo tanto no se abonó, indicó la obra social.

Ocurre que esa gran porción de la deuda reclamada corresponde a prestaciones no facturadas o que ya habían sido pagadas, o que no tienen el respaldo necesario para asegurar que existieron, según la auditoría encarada por el IOMA.

El gobierno bonaerense asegura que en este preciso momento la deuda del Instituto con el Garrahan es cero.

Desde la dirección del hospital le habían reclamado al gobierno de Axel Kicillof que cancelara una deuda de más de $ 9000 millones, en línea con críticas del gobierno nacional y de sectores de la oposición política que venían cuestionando fuertemente a la Provincia por no pagarle al Garrahan.

El IOMA le propuso al hospital realizar una auditoría conjunta para verificar la discrepancia entre los montos esgrimidos por ambas partes, dejando la pelota en el campo de la Nación. Hasta nuevo aviso, la Provincia dice que ya no le debe nada.

Fuente: Agencia DIB.

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