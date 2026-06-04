Después de cinco años de operaciones cierra Alohar, la alternativa local a Airbnb

Después de más de cinco años de trabajo, Alohar , la plataforma de alquileres temporarios de Mar del Plata construida como una alternativa local para Airbnb , anunció el cierre de sus operaciones .

Estrenos con "Cabo de Miedo", el juicio a Michael Jackson, Maradona, Messi y Scaloni

Un rincón inspirado en los cenotes mexicanos sorprende en la costa bonaerense

La noticia fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales. "Alohar cierra su operación después de más de 5 años" , señalaron desde el emprendimiento que buscó diferenciarse de las plataformas internacionales al permitir alquileres en pesos con opciones de financiación.

No brindaron detalles concretos sobre los motivos de la decisión pero reconocieron: "Estamos trabajando en repensar cómo dar valor en un contexto que ha cambiado" .

“No es un adiós sino hasta pronto”

Alohar, como recuerda el portal 0223, nació en Mar del Plata con el objetivo de ofrecer una alternativa en el mercado de alquileres temporarios, dominado por plataformas extranjeras. Con el paso del tiempo había logrado expandirse a distintos destinos turísticos del país y construyó una comunidad de propietarios y viajeros.

"A toda nuestra comunidad, nuestro eterno agradecimiento", agregaron en el mensaje de despedida. Confirmaron que la web continuará operativa hasta el 30 de junio.

"No es un adiós, sino hasta pronto", cerraron.

“Los laburantes somos los más perjudicados”

Todos los comentarios en la publicación lamentan el cierre de la plataforma, que destacan por su confiabilidad y haber sido desarrollada en Argentina.

“Los laburantes que vacacionamos en el país y utilizamos este tipo de servicios, para no gastar de más en otras plataformas, somos los más perjudicados”, lamentó un usuario, en una frase que resumió el sentir de la mayoría.

Fuente: Agencia DIB